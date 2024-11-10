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Назван украинский суперфуд, от которого ваша кожа засияет и станет идеальной

От квашеной капусты ваша кожа будет сиять (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Квашеная капуста не только очень полезна и вкусна. Вы также можете использовать его в домашнем уходе за лицом! Как ни странно, но квашеная капуста приносит красоту, если не только ее есть.

Как сделать кожу сияющей за помощь квашеной капусты, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Как квашеная капуста может ухаживать за кожей?

Квашеную капусту можно использовать в качестве добавки к обеду, как ингредиент многих блюд и природный пробиотик.

Однако продукт используется и в косметике. Его действие может сделать кожу сияющей, питающей и увлажняющей.

Восстанавливающая маска из квашеной капусты

Восстанавливающая маска из квашеной капусты вернет коже сияние и улучшит увлажнение.

Ингредиенты для восстанавливающей маски из квашеной капусты:

  • полстакана нашинкованной квашеной капусты
  • 1-2 столовые ложки молока
  • 3-4 столовых ложки свежего творога

Восстанавливающая маска из квашеной капусты.

  • Нашинкуйте квашеную капусту.
  • Нашинкованную квашеную капусту соединяем с молоком и творогом.
  • Тщательно перемешайте.
  • Получившуюся кашицу нанесите на очищенную кожу лица.
  • Приблизительно через 30 минут смойте маску теплой водой.

Укрепляющая маска из квашеной капусты

Из квашеной капусты можно приготовить укрепляющую маску. Особенно рекомендуется для кожи, потерявшей блеск и имеющей первые признаки старения.

Ингредиенты для укрепляющей маски из квашеной капусты:

  • 1 столовая ложка мелко нашинкованной капусты
  • 2 чайные ложки сока квашеной капусты
  • желток
  • 2 чайные ложки репейного масла
  • 1 чайная ложка натурального меда

Подтягивающая маска из квашеной капусты

  • Желток разбить в миску.
  • К желтку добавить сок квашеной капусты.
  • Квашеную капусту измельчите и добавьте в миску с желтком и капустным соком.
  • Добавьте репейное масло и мед.
  • Смешайте все в однородную массу и нанесите на очищенное лицо, шею и декольте.
  • Приблизительно через 10 минут смойте маску теплой водой.

Увлажняющая маска с квашеной капустой

Также квашеная капуста может быть ингредиентом маски для сухой и дряблой кожи. Подходит как для уставшей от солнца, так и для поврежденной морозом кожи. Для приготовления этой домашней смеси нужны два ингредиента - квашеная капуста и любые хлопья (овсяные, спельта и т.д.).

Ингредиенты для увлажняющей маски из квашеной капусты:

  • 2 столовые ложки квашеной капусты
  • ложка крупы

Увлажняющая маска с квашеной капустой.

  • Смешайте квашеную капусту и хлопья до однородности.
  • Нанесите маску на чистое лицо.
  • Приблизительно через 20 минут смойте маску теплой водой.

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