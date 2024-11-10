Назван украинский суперфуд, от которого ваша кожа засияет и станет идеальной

Как квашеная капуста может ухаживать за кожей?

Квашеную капусту можно использовать в качестве добавки к обеду, как ингредиент многих блюд и природный пробиотик.

Однако продукт используется и в косметике. Его действие может сделать кожу сияющей, питающей и увлажняющей.

Восстанавливающая маска из квашеной капусты

Восстанавливающая маска из квашеной капусты вернет коже сияние и улучшит увлажнение.

Ингредиенты для восстанавливающей маски из квашеной капусты:

полстакана нашинкованной квашеной капусты

1-2 столовые ложки молока

3-4 столовых ложки свежего творога

Восстанавливающая маска из квашеной капусты.

Нашинкуйте квашеную капусту.

Нашинкованную квашеную капусту соединяем с молоком и творогом.

Тщательно перемешайте.

Получившуюся кашицу нанесите на очищенную кожу лица.

Приблизительно через 30 минут смойте маску теплой водой.

Укрепляющая маска из квашеной капусты

Из квашеной капусты можно приготовить укрепляющую маску. Особенно рекомендуется для кожи, потерявшей блеск и имеющей первые признаки старения.

Ингредиенты для укрепляющей маски из квашеной капусты:

1 столовая ложка мелко нашинкованной капусты

2 чайные ложки сока квашеной капусты

желток

2 чайные ложки репейного масла

1 чайная ложка натурального меда

Подтягивающая маска из квашеной капусты

Желток разбить в миску.

К желтку добавить сок квашеной капусты.

Квашеную капусту измельчите и добавьте в миску с желтком и капустным соком.

Добавьте репейное масло и мед.

Смешайте все в однородную массу и нанесите на очищенное лицо, шею и декольте.

Приблизительно через 10 минут смойте маску теплой водой.

Увлажняющая маска с квашеной капустой

Также квашеная капуста может быть ингредиентом маски для сухой и дряблой кожи. Подходит как для уставшей от солнца, так и для поврежденной морозом кожи. Для приготовления этой домашней смеси нужны два ингредиента - квашеная капуста и любые хлопья (овсяные, спельта и т.д.).

Ингредиенты для увлажняющей маски из квашеной капусты:

2 столовые ложки квашеной капусты

ложка крупы

Увлажняющая маска с квашеной капустой.