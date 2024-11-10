Назван украинский суперфуд, от которого ваша кожа засияет и станет идеальной

Квашеная капуста не только очень полезна и вкусна. Вы также можете использовать его в домашнем уходе за лицом! Как ни странно, но квашеная капуста приносит красоту, если не только ее есть.
Как сделать кожу сияющей за помощь квашеной капусты, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Квашеную капусту можно использовать в качестве добавки к обеду, как ингредиент многих блюд и природный пробиотик.
Однако продукт используется и в косметике. Его действие может сделать кожу сияющей, питающей и увлажняющей.
Восстанавливающая маска из квашеной капусты вернет коже сияние и улучшит увлажнение.
Ингредиенты для восстанавливающей маски из квашеной капусты:
Восстанавливающая маска из квашеной капусты.
Из квашеной капусты можно приготовить укрепляющую маску. Особенно рекомендуется для кожи, потерявшей блеск и имеющей первые признаки старения.
Ингредиенты для укрепляющей маски из квашеной капусты:
Подтягивающая маска из квашеной капусты
Также квашеная капуста может быть ингредиентом маски для сухой и дряблой кожи. Подходит как для уставшей от солнца, так и для поврежденной морозом кожи. Для приготовления этой домашней смеси нужны два ингредиента - квашеная капуста и любые хлопья (овсяные, спельта и т.д.).
Ингредиенты для увлажняющей маски из квашеной капусты:
Увлажняющая маска с квашеной капустой.
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