Названо топ-5 причин слабкої ерекції

Запальні процеси передміхурової залози

Однією з найпоширеніших причин проблем з ерекцією є простатит - запалення передміхурової залози. У такому випадку ерекція може бути слабкою або взагалі відсутньою, а статевий акт часто стає коротким.

"Якщо є запальний процес у передміхуровій залозі, це може серйозно впливати на ерекцію. Тому важливо своєчасно звертатися до лікаря, щоб запобігти ускладненням", - пояснив експерт.

Гормональні порушення

Рівень тестостерону безпосередньо впливає на якість ерекції. Зниження рівня цього гормону може відбуватися з віком, через малорухливий спосіб життя, незбалансоване харчування або ендокринні порушення.

"Гормональні порушення дуже впливають на ерекцію. Якщо у чоловіка низький рівень тестостерону, то навіть молодий організм може зіткнутися з цією проблемою", - сказав уролог.

Онкологічні захворювання

Злоякісні новоутворення передміхурової залози також можуть призводити до проблем з потенцією. На ранніх стадіях рак простати може протікати безсимптомно, тому лікарі рекомендують регулярно проходити профілактичні обстеження, особливо після 40 років.

"Якщо яєчко не опущене в калитку у підлітковому віці, це може призвести до злоякісних новоутворень у майбутньому. Дуже важливо спостерігати за розвитком статевої системи з дитинства", - додає лікар.

Стрес та психологічні фактори

Психоемоційний стан чоловіка безпосередньо впливає на його статеву функцію. Хронічний стрес, тривожність, проблеми у стосунках можуть спричиняти тимчасові або тривалі розлади ерекції.

"Враховуючи сьогоднішні обставини, коли за вікном летить ракета, зрозуміло, що нормальної ерекції не буде. Це природна реакція організму на стрес", - зазначає фахівець.

Невідповідне дозування препаратів для потенції

Чоловіки, які вдаються до препаратів для покращення ерекції, повинні чітко знати своє дозування. Неконтрольований прийом таких засобів може призвести до серйозних побічних ефектів: головного болю, запаморочення, прискореного серцебиття.

"Перед тим як приймати будь-які препарати для ерекції, потрібно проконсультуватися з урологом. Дозування має підбирати лікар, адже для чоловіка вагою 130 кг воно буде зовсім іншим, ніж для того, хто важить 70 кг", - резюмував уролог.

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