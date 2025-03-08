Названы топ-5 причин слабой эрекции

Воспалительные процессы предстательной железы

Одной из самых распространенных причин проблем с эрекцией является простатит - воспаление предстательной железы. В таком случае эрекция может быть слабой или вообще отсутствовать, а половой акт часто становится коротким.

"Если есть воспалительный процесс в предстательной железе, это может серьезно влиять на эрекцию. Поэтому важно своевременно обращаться к врачу, чтобы предотвратить осложнения", - пояснил эксперт.

Гормональные нарушения

Уровень тестостерона напрямую влияет на качество эрекции. Снижение уровня этого гормона может происходить с возрастом, из-за малоподвижного образа жизни, несбалансированного питания или эндокринных нарушений.

"Гормональные нарушения очень влияют на эрекцию. Если у мужчины низкий уровень тестостерона, то даже молодой организм может столкнуться с этой проблемой", - сказал уролог.

Онкологические заболевания

Злокачественные новообразования предстательной железы также могут приводить к проблемам с потенцией. На ранних стадиях рак простаты может протекать бессимптомно, поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить профилактические обследования, особенно после 40 лет.

"Если яичко не опущено в мошонку в подростковом возрасте, это может привести к злокачественным новообразованиям в будущем. Очень важно наблюдать за развитием половой системы с детства", - добавляет врач.

Стресс и психологические факторы

Психоэмоциональное состояние мужчины напрямую влияет на его половую функцию. Хронический стресс, тревожность, проблемы в отношениях могут вызывать временные или длительные расстройства эрекции.

"Учитывая сегодняшние обстоятельства, когда за окном летит ракета, понятно, что нормальной эрекции не будет. Это естественная реакция организма на стресс", - отмечает специалист.

Неподходящая дозировка препаратов для потенции

Мужчины, которые прибегают к препаратам для улучшения эрекции, должны четко знать свою дозировку. Неконтролируемый прием таких средств может привести к серьезным побочным эффектам: головной боли, головокружению, учащенному сердцебиению.

"Перед тем как принимать любые препараты для эрекции, нужно проконсультироваться с урологом. Дозировку должен подбирать врач, ведь для мужчины весом 130 кг она будет совсем другой, чем для того, кто весит 70 кг", - резюмировал уролог.

Вас может заинтересовать