Названо точну дату найсмертоноснішого дня в історії людства

Вчені назвали дату, яка стала для людства днем масової загибелі найбільшої кількості людей практично одночасно. У цей день сталася подія, що забрала більше життів, ніж будь-яка з атомних бомб, скинутих на Хіросіму та Нагасакі.

Який день в історії забрав найбільше людських життів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFLscience .

Нещодавнє дослідження вчених пролило світло на подію, яка спричинила найбільшу кількість людських жертв за один день. Виявилося, що катастрофа, яка відбулася тисячі років тому, перевершила всі відомі історичні трагедії, залишивши незабутній слід в історії людства.

Згідно з більшістю версій, у цю доленосну дату загинуло більше людських життів, ніж у будь-який інший день в історії, причому переважна більшість цих смертей сталася в провінції Шеньсі на північному заході Китаю.

23 січня 1556 року - в цей день стався жахливий землетрус, викликаний ковзанням обох розломів Вейнань і Хуашань. За оцінками вчених, епіцентр підземних поштовхів біля міста Хуасянь забрав життя 830 тисяч людей.

Ніхто не знає точної кількості загиблих або кількості людей, які померли в день катастрофи. Згідно з деякими даними, приблизно одна третина жертв загинула в результаті падіння будівель, обвалу печерних помешкань і зсувів відразу після землетрусу, а решта померли від хвороб і голоду в наступні тижні.

З магнітудою від 8 до 8,3 бала сумновідомий землетрус у Шеньсі був далеко не найсильнішим землетрусом, який довелося пережити населенню планети Земля, але очолив список найбільш смертоносних катастроф такого роду в історії людства.

Другий за кількістю смертей землетрус стався в 1976 році, також у Китаї, і забрав життя близько 655 тисяч людей.

Враховуючи, що населення світу в 1556 році все ще становило менше пів мільярда, однак кількість загиблих у Шеньсі майже напевно є найбільшою втратою людських життів за один день.

Вважається, що найбільш смертоносний день війни стався в ніч з 9 на 10 березня 1945 року, коли бомбардування США під назвою "Операція Мітингхаус" убило 100 тисяч людей у ​​Токіо.

Для порівняння, атомні бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасакі в серпні того ж року, як повідомляється, забрали близько 66 тисяч і 39 тисяч життів відповідно.

Водночас повінь на річці Янцзи-Хуай 1931 року часто називають найбільшим природним лихом в історії.

Як і у випадку з багатьма подіями подібного характеру, загальна кількість загиблих є дуже суперечливою, хоча деякі оцінки припускають, що понад 2 мільйони людей могли загинути в центральному та східному Китаї протягом чотирьох місяців.

Зрештою, зараз на планеті проживає понад 8 мільярдів людей, у середньому близько 170 тисяч людей доходять до кінця свого життя щодня.

Тому дати, які свідчать про надзвичайні трагедії, ймовірно, будуть відзначені великою кількістю смертей, що перевищує цей і без того значний фоновий рівень.