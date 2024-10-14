Названа точная дата самого смертоносного дня в истории человечества
Ученые назвали дату, ставшую для человечества днем массовой гибели наибольшего количества людей практически одновременно. В этот день произошло событие, унесшее больше жизней, чем любая из атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.
Какой день в истории унес больше всего человеческих жизней, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFLscience.
Недавнее исследование ученых пролило свет на событие, повлекшее наибольшее количество человеческих жертв за один день. Оказалось, что произошедшая тысячи лет назад катастрофа превзошла все известные исторические трагедии, оставив незабываемый след в истории человечества.
Согласно большинству версий, в эту судьбоносную дату погибло больше человеческих жизней, чем в любой другой день в истории, причем подавляющее большинство этих смертей произошло в провинции Шэньси на северо-западе Китая.
23 января 1556 года – в этот день произошло ужасное землетрясение, вызванное скольжением обоих разломов Вэйнань и Хуашань. По оценкам ученых, эпицентр подземных толчков возле города Хуасянь унес жизни 830 тысяч человек.
Никто не знает точного количества погибших или количества умерших в день катастрофы людей. Согласно некоторым данным, примерно одна треть жертв погибла в результате падения зданий, обрушения пещерных жилищ и оползней сразу после землетрясения, а остальные скончались от болезней и голода в последующие недели.
С магнитудой от 8 до 8,3 балла печально известное землетрясение в Шэньси было далеко не самым сильным землетрясением, которое пришлось пережить населению планеты Земля, но возглавил список самых смертоносных катастроф такого рода в истории человечества.
Второе по количеству смертей землетрясение произошло в 1976 году, также в Китае, и унесло жизни около 655 тысяч человек.
Учитывая, что население мира в 1556 году все еще составляло менее полумиллиарда, однако количество погибших в Шэньси почти наверняка является самой большой утратой человеческих жизней за один день.
Считается, что самый смертоносный день войны произошел в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, когда бомбардировка США под названием "Операция Митингхаус" убила 100 тысяч человек в Токио.
Для сравнения, атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в августе того же года, как сообщается, унесли около 66 тысяч и 39 тысяч жизней соответственно.
В то же время наводнение на реке Янцзы-Хуай 1931 часто называют самой большой природной бедой в истории.
Как и в случае со многими событиями подобного характера, общее число погибших очень противоречиво, хотя некоторые оценки предполагают, что более 2 миллионов человек могли погибнуть в центральном и восточном Китае в течение четырех месяцев.
В конце концов сейчас на планете проживает более 8 миллиардов человек, в среднем около 170 тысяч человек доходят до конца своей жизни ежедневно.
Поэтому даты, свидетельствующие о чрезвычайных трагедиях, вероятно, будут отмечены большим количеством смертей, превышающим этот и без того значительный фоновый уровень.
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