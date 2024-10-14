Названа точная дата самого смертоносного дня в истории человечества

Ученые назвали дату, ставшую для человечества днем массовой гибели наибольшего количества людей практически одновременно. В этот день произошло событие, унесшее больше жизней, чем любая из атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

Какой день в истории унес больше всего человеческих жизней, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFLscience .

Недавнее исследование ученых пролило свет на событие, повлекшее наибольшее количество человеческих жертв за один день. Оказалось, что произошедшая тысячи лет назад катастрофа превзошла все известные исторические трагедии, оставив незабываемый след в истории человечества.

Согласно большинству версий, в эту судьбоносную дату погибло больше человеческих жизней, чем в любой другой день в истории, причем подавляющее большинство этих смертей произошло в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

23 января 1556 года – в этот день произошло ужасное землетрясение, вызванное скольжением обоих разломов Вэйнань и Хуашань. По оценкам ученых, эпицентр подземных толчков возле города Хуасянь унес жизни 830 тысяч человек.

Никто не знает точного количества погибших или количества умерших в день катастрофы людей. Согласно некоторым данным, примерно одна треть жертв погибла в результате падения зданий, обрушения пещерных жилищ и оползней сразу после землетрясения, а остальные скончались от болезней и голода в последующие недели.

С магнитудой от 8 до 8,3 балла печально известное землетрясение в Шэньси было далеко не самым сильным землетрясением, которое пришлось пережить населению планеты Земля, но возглавил список самых смертоносных катастроф такого рода в истории человечества.

Второе по количеству смертей землетрясение произошло в 1976 году, также в Китае, и унесло жизни около 655 тысяч человек.

Учитывая, что население мира в 1556 году все еще составляло менее полумиллиарда, однако количество погибших в Шэньси почти наверняка является самой большой утратой человеческих жизней за один день.

Считается, что самый смертоносный день войны произошел в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, когда бомбардировка США под названием "Операция Митингхаус" убила 100 тысяч человек в Токио.

Для сравнения, атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в августе того же года, как сообщается, унесли около 66 тысяч и 39 тысяч жизней соответственно.

В то же время наводнение на реке Янцзы-Хуай 1931 часто называют самой большой природной бедой в истории.

Как и в случае со многими событиями подобного характера, общее число погибших очень противоречиво, хотя некоторые оценки предполагают, что более 2 миллионов человек могли погибнуть в центральном и восточном Китае в течение четырех месяцев.

В конце концов сейчас на планете проживает более 8 миллиардов человек, в среднем около 170 тысяч человек доходят до конца своей жизни ежедневно.

Поэтому даты, свидетельствующие о чрезвычайных трагедиях, вероятно, будут отмечены большим количеством смертей, превышающим этот и без того значительный фоновый уровень.