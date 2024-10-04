6 давніх проклять, які досі лякають людство

Історії про прокляття супроводжують людство протягом тисячоліть, завжди залишаючи за собою слід загадковості та страху. Ці давні легенди досі не дають спокою історикам, дослідникам і просто людям, які бояться стати жертвами містичних сил.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість найвідоміших проклять, які й до сьогодні лякають людей по всьому світу.

Прокляття фараонів

Прокляття фараонів, яке нібито накладається на тих, хто потривожить спокій єгипетських гробниць, стало відомим після відкриття гробниці Тутанхамона в 1922 році.

Багато членів експедиції, які брали участь у розкопках, незабаром померли за загадкових обставин. Найвідоміший випадок - смерть лорда Карнарвона, який фінансував розкопки, через кілька місяців після відкриття гробниці.

Вважається, що фараони накладали прокляття на свої могили, щоб захистити їх від грабіжників, і деякі науковці дійсно звертають увагу на низку загадкових смертей, що слідували за відкриттям гробниць.

Статуя Тутанхамона (фото: Вікіпедія)

Прокляття діаманта Хоупа

Діамант Хоупа вважається одним з найвідоміших проклятих каменів у світі. Його історія починається з Індії, де його викрали з храму, де він слугував прикрасою статуї божества.

Власники діаманта протягом століть стикалися з нещастями, серед яких - банкрутство, арешти та навіть загибель. Найвідомішою жертвою став король Франції Людовик XVI, якого стратили під час Французької революції, після того як діамант потрапив до його колекції.

Сьогодні діамант виставлений у Смітсонівському музеї, і хоча він уже не змінює власників, його темна слава все ще не дозволяє людям забути про страшне прокляття.

Діамант Хоупа (фото: Вікіпедія)

Прокляття мумій Перу

Давні мумії народів Перу також пов’язані з прокляттям, яке переслідує тих, хто порушує їхній спокій. Місцеві легенди свідчать, що кожен, хто потривожить мумії, накличе на себе хвороби та невдачі.

У 20 столітті численні дослідники та грабіжники стикалися з невдачами, а дехто навіть помер від загадкових захворювань. Вважається, що це покарання за зневажливе ставлення до поховань і зневагу до древніх традицій.

Легенди про прокляття неодноразово підтверджувалися випадками, коли люди, які привозили мумії додому, зазнавали важких втрат.

Мумії Перу (фото: Вікіпедія)

Прокляття Текумсе

Прокляття Текумсе, або Прокляття президентів, вважається причиною смерті кожного президента США, обраного у рік, що закінчується на нуль, починаючи з 1840 року.

Легенда свідчить, що вождь племені шауні Текумсе наклав прокляття на президента Вільяма Гаррісона та всіх його наступників після того, як їхній народ зазнав поразки. Гаррісон помер через місяць після вступу на посаду, і кожен наступний президент, обраний через 20 років, також помирав у період перебування при владі.

Лише у 1980-х роках це прокляття було нібито порушено, коли Рональд Рейган пережив замах на своє життя.

Бюст Текумсе (фото: Вікіпедія)

Прокляття "Титаніка"

Після загибелі "Титаніка" у 1912 році почали ширитися чутки про те, що корабель ніс на борту проклятий артефакт. Одна з легенд свідчить, що серед вантажу знаходилася мумія єгипетської жриці, і саме її прокляття стало причиною трагічної катастрофи.

Попри те, що підтверджень існування мумії немає, багато хто вірить, що саме ця містична сила призвела до загибелі сотень пасажирів. І хоча наукові дослідження пояснюють катастрофу сукупністю технічних і людських факторів, прокляття "Титаніка" досі залишається однією з найстрашніших морських загадок.

"Титанік" (фото: Вікіпедія)

Прокляття клану Кеннеді

Клан Кеннеді - одна з найвідоміших і найтрагічніших родин США, на яку, згідно з чутками, накладене давнє прокляття.

Це прокляття пов'язують з численними трагедіями, що сталися в родині протягом багатьох років: від убивства президента Джона Кеннеді до загадкової смерті його брата Роберта та авіакатастрофи, в якій загинув Джон Кеннеді-молодший.

Всі ці події, що сталися за короткий час, змусили багатьох повірити в існування якогось таємничого прокляття, яке переслідує родину через їхню політичну активність і вплив на світ.

Джон, Роберт та Едвард Кеннеді (фото: Вікіпедія)