Названо тип шоколаду, який знижує ризик діабету 2 типу

Який шоколад є профілактикою діабету

Згідно з новим обсерваційним дослідженням, вживання щонайменше п’яти маленьких порцій чорного шоколаду щотижня може знизити ризик розвитку діабету 2 типу на 21%.

"Темний і молочний шоколад мають однакові рівні додавання цукру, жиру та калорій, але найважливіша відмінність полягає в тому, що темний шоколад містить більше какао", - сказав провідний автор дослідження Бінкай Лю.

Хоча дослідження не змогло довести причинно-наслідковий зв’язок, цілком можливо, що вищий рівень флаванолів у какао може бути причиною різного впливу двох видів шоколаду.

Наукова робота показала, що кожна додаткова тижнева порція чорного шоколаду знижує ризик діабету 2 типу на 3%.

Однак результати, опубліковані The BMJ, показали, що збільшення споживання молока, але не темного шоколаду, пов’язане з довгостроковим збільшенням ваги.

Шоколад містить високий рівень флаванолів, які є природною сполукою, яка міститься у фруктах і овочах і, як було показано, покращує здоров’я серця.

Оскільки темний шоколад має набагато більший вміст какао, це означає, що біологічно активні сполуки в какао та темному шоколаді, такі як флаваноли, можуть сприяти зниженню ризику діабету, можливо, за рахунок підвищення чутливості до інсуліну.

Однак, як саме флаваноли самі по собі знижують ризик діабету, ще належить встановити. Автори виявили, що споживання молочного шоколаду було пов’язане зі збільшенням ваги, тоді як споживання темного шоколаду такого не викликало.

Зазначимо, що збільшення ваги є важливим фактором ризику розвитку діабету 2 типу.