Назван тип шоколада, который снижает риск диабета 2 типа

Любите ли вы шоколад? Знаете ли вы, что определенный вид этих сладостей может снизить риск возникновения диабета 2 типа. Об этом сообщили ученые в своих исследованиях.
Какой вид шоколада не приводит к болезни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The BMJ .
Согласно новому обсервационному исследованию, употребление не менее пяти маленьких порций черного шоколада еженедельно может снизить риск развития диабета 2 типа на 21%.
"Темный и молочный шоколад имеют одинаковые уровни добавления сахара, жира и калорий, но важнейшее отличие состоит в том, что темный шоколад содержит большее какао", - сказал ведущий автор исследования Бинкай Лю.
Хотя исследование не смогло доказать причинно-следственную связь, вполне возможно, что более высокий уровень флаванолов у какао может быть причиной разного влияния двух видов шоколада.
Научная работа показала, что любая дополнительная недельная порция черного шоколада снижает риск диабета 2 типа на 3%.
Однако результаты, опубликованные The BMJ, показали, что увеличение потребления молока, но не темного шоколада связано с долгосрочным увеличением веса.
Шоколад содержит высокий уровень флаванолов, которые являются естественным соединением, содержащимся во фруктах и овощах и, как было показано, улучшает здоровье сердца.
Поскольку темный шоколад содержит гораздо большее содержание какао, это означает, что биологически активные соединения в какао и темном шоколаде, такие как флаванолы, могут способствовать снижению риска диабета, возможно, за счет повышения чувствительности к инсулину.
Однако, как именно флаванолы сами по себе снижают риск диабета, еще предстоит установить. Авторы обнаружили, что потребление молочного шоколада было связано с увеличением веса, в то время как потребление темного шоколада такого не вызвало.
Отметим, что увеличение веса является важным фактором риска диабета 2 типа.
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