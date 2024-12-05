Назван тип шоколада, который снижает риск диабета 2 типа

Какой шоколад является профилактикой диабета

Согласно новому обсервационному исследованию, употребление не менее пяти маленьких порций черного шоколада еженедельно может снизить риск развития диабета 2 типа на 21%.

"Темный и молочный шоколад имеют одинаковые уровни добавления сахара, жира и калорий, но важнейшее отличие состоит в том, что темный шоколад содержит большее какао", - сказал ведущий автор исследования Бинкай Лю.

Хотя исследование не смогло доказать причинно-следственную связь, вполне возможно, что более высокий уровень флаванолов у какао может быть причиной разного влияния двух видов шоколада.

Научная работа показала, что любая дополнительная недельная порция черного шоколада снижает риск диабета 2 типа на 3%.

Однако результаты, опубликованные The BMJ, показали, что увеличение потребления молока, но не темного шоколада связано с долгосрочным увеличением веса.

Шоколад содержит высокий уровень флаванолов, которые являются естественным соединением, содержащимся во фруктах и овощах и, как было показано, улучшает здоровье сердца.

Поскольку темный шоколад содержит гораздо большее содержание какао, это означает, что биологически активные соединения в какао и темном шоколаде, такие как флаванолы, могут способствовать снижению риска диабета, возможно, за счет повышения чувствительности к инсулину.

Однако, как именно флаванолы сами по себе снижают риск диабета, еще предстоит установить. Авторы обнаружили, что потребление молочного шоколада было связано с увеличением веса, в то время как потребление темного шоколада такого не вызвало.

Отметим, что увеличение веса является важным фактором риска диабета 2 типа.