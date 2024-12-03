Названо два продукти, які дуже гальмують ваше одужання при застуді

Холодна пора року - це період вірусів та застуд. Як швидко одужати, якщо ви захворіли? Терапевт радить виключити два певних продукти зі свого раціону, якщо хочете швидко "встати на ноги".

Від яких двох речей треба відмовитись, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на GloucestershireLive .

Які два продукти треба виключити, щоб швидко одужати

Британський сімейний лікар Дейвід Ніколс радить відмовитися від алкоголю та кофеїну, щоб пришвидшити одужання від вірусів.

Він припускає, що виключення цих речовин може зменшити зневоднення та допомогти одужати від хвороб.

"Подумайте, скільки ви п’єте. Ваше тіло витрачає більше енергії, коли бореться з інфекцією, тому дуже важливо збільшити споживання води в цей період. Уникайте також алкоголю та кофеїну. Усе, що зневоднює вас не допоможе якнайшвидшому одужанню", - сказав лікар.

Доктор Ніколс також підкреслив важливість правильного харчування не тільки для запобігання інфекціям, але й для боротьби з ними.

"Коли у вас грип або COVID, втрата апетиту не є чимось незвичайним, але вживання їжі з високим вмістом білка може допомогти вам отримати енергію та відновитися", - зазначив експерт.

Зазначимо, що зараз вся Європа готується до зими, сезону, сумно відомого збільшенням випадків кашлю та застуди.

У зв’язку з різким падінням температури експерти побоюються хвилі чотирьох захворювань, а саме Covid-19, RSV, грипу та норовірусу.