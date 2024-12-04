Названо тип їжі №1, від якої дуже швидко старіють

Нове дослідження показало, що певні продукти не тільки можуть сприяти збільшенню ваги та інших проблем зі здоров’ям, але вони також можуть призвести до швидшого старіння.

Про яку саме їжу мова, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The American Journal of Clinical Nutrition .

Яка їжа призводить до старіння організму

Вчені виявили, що люди, які споживають більшу кількість ультраоброблених продуктів (UPF), демонструють ознаки прискореного біологічного старіння порівняно з тими, хто їсть їх менше. Про це розповіли італійські вчені, які аналізували дані 2 тисяч дорослих людей.

До ультраоброблених продуктів належать: упаковані закуски, газовані напої, відновлені м’ясні продукти та локшина швидкого приготування.

У них часто додають багато добавок, штучних барвників, підсолоджувачів і консервантів, яких ви не знайдете на своїй домашній кухні.

Приголомшливо, але статистика за 2023 рік показує, що близько 57% їжі, яка, наприклад, споживається у Британії, класифікується як ультраоброблена.

Дослідження пояснює, що учасники, чиї дієти містили найвищу частку такої їжі (понад 14% від загального раціону), продемонстрували біологічне прискорення старіння приблизно на чотири місяці порівняно з тими, хто їв менше таких продуктів.

Серед учасників дослідження оброблені м’ясні продукти становили найбільшу частину споживання UPF - 17,6 %. Далі йдуть торти та тістечка з 14,2% і фруктові напої з 10,9%.

Цікаво, що учасники, які споживали більше ультраоброблених продуктів, як правило, були молодшими, освіченішими та проживали в містах.

Вони також були менш фізично активними та мали менше хронічних захворювань на момент дослідження. За словами вчених, це могло бути пов’язано з їхнім молодшим віком.

"Це дослідження спонукає нас ще раз переглянути поточні дієтичні рекомендації, які також повинні включати попередження щодо обмеження споживання ультраобробленої їжі в нашому щоденному раціоні", - сказала Лічія Яков’єлло, директор дослідницького відділу епідеміології та профілактики IRCCS Neuromed.