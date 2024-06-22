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Названо суперпродукт з супермаркету, який треба вживати абсолютно усім: всього ложка на день

Фото: Який продукт з магазину дуже корисний (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Те, що ми їмо, відіграє величезну роль у нашому загальному здоров’ї та добробуті. Відомо, що деякі продукти підвищують ризик розвитку певних станів, тому їх слід їсти в обмежених кількостях, тоді як інші дійсно можуть допомогти зберегти наше здоров’я та захистити від певних захворювань і проблем.

Який продукт з супермаркету треба вживати всім, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram професора Тіма Спектора.

Який продукт треба вживати усім

 

Професор Тім Спектор стверджує, що такий суперпродукт може бути один. 

Засновник Zoe Health і університетський професор генетичної епідеміології рекомендує їсти ложку одного продукту на день, щоб запобігти серцево-судинним захворюванням, запаленням, діабету 2 типу і навіть раку. Мова йде про оливкову олію.

Людей може лякати той факт, що це олія, щось, що асоціюється з нездоровою їжею, але вона має велику користь для здоров’я, сказав він.

"Якби мені сказали - зазвати суперпродукт, то оливкова олія була б одним із них. Хоча багатьох із нас вчили боятися жиру, дослідження показують, що дієти, багаті оливковою олією першого віджиму, пов’язані зі зниженим ризиком серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та раку", - пояснив він.

В чому користь оливкової олії?

 

Оливкова олія багата на поліфеноли, рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями.

Багато з цих переваг пов’язані з високим вмістом поліфенолів в оливковій олії першого віджиму. Ці поліфеноли не тільки мають потужну протизапальну дію, але й сприяють росту корисних кишкових бактерій, сприяючи хорошому здоров’ю кишечника.

"І понад усе інше, я не можу придумати кращого поєднання, ніж оливкова олія та смачні сезонні помідори", - зазначив професор.

Є кілька страв, які не можна покращити крапкою оливкової олії, як для вашого здоров’я, так і для ваших смакових рецепторів. Є причина, чому оливкова олія є наріжним каменем середземноморської дієти.

У нещодавньому іспанському дослідженні, де брали участь 12 тисяч людей, виявили, що ті, хто вживав півтори столові ложки оливкової олії на день, мали вдвічі менше шансів померти від серцево-судинних захворювань, і це вражає!

Пам'ятайте, що мова йде про олію прямого віджиму, а не рафіновану.

 

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