Назван суперпродукт из супермаркета, который нужно употреблять абсолютно всем: всего ложка в день

Какой продукт нужно употреблять всем

Профессор Тим Спектор утверждает, что такой суперпродукт может быть один.

Основатель Zoe Health и университетский профессор генетической эпидемиологии рекомендует есть ложку одного продукта в день, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, воспаления, диабет 2 типа и даже рак. Речь идет об оливковом масле.

Людей может пугать тот факт, что это масло, что-то ассоциирующееся с нездоровой пищей, но оно имеет большую пользу для здоровья, сказал он.

"Если бы мне сказали - назвать суперпродукт, то оливковое масло было бы одним из них. Хотя многих из нас учили бояться жира, исследования показывают, что диеты, богатые оливковым маслом первого отжима, связаны с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. 2 типа и рака", - объяснил он.

В чем польза оливкового масла?

Оливковое масло богато полифенолами, растительными соединениями с антиоксидантными свойствами.

Многие из этих преимуществ связаны с высоким содержанием полифенолов в оливковом масле первого отжима. Эти полифенолы не только обладают мощным противовоспалительным действием, но и способствуют росту полезных кишечных бактерий, способствуя хорошему здоровью кишечника.

"И прежде всего, я не могу придумать лучшего сочетания, чем оливковое масло и вкусные сезонные помидоры", - отметил профессор.

Есть несколько блюд, которые нельзя улучшить каплей оливкового масла как для вашего здоровья, так и для ваших вкусовых рецепторов. Есть причина, почему оливковое масло является краеугольным камнем средиземноморской диеты.

В недавнем испанском исследовании, где принимали участие 12 тысяч человек, обнаружили, что употреблявшие полторы столовые ложки оливкового масла в день, имели вдвое меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, и это поражает!

Помните, что речь идет об масле прямого отжима, а не рафинированном.