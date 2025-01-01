Названо способи росту волосся, які справді працюють і забезпечують результати

Випадання волосся є небажаною, але частою проблемою у людей. Цього можна уникнути, якщо правильно доглядати за волоссям та уникати помилок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Вважається нормальним, якщо люди втрачають від 50 до 100 пасом волосся щодня.

Випадіння може виникнути через кілька факторів, наприклад коливання гормонів, підвищений рівень стресу та сезонні зміни.

Особливо з припиненням зимових холодів зростає ризик надмірного випадання волосся. Є 4 способи уникнути цього.

Мелатонін

Мелатонін - це гормон, який регулює циркадні ритми організму. Його також можна використовувати як місцевий засіб для стимулювання росту волосся.

Він робить це кількома способами, включаючи подовження фази росту циклу волосся, також відомої як фаза анагену. Мелатонін також має антиоксидантні властивості, які захищають волосяні фолікули, зменшуючи витончення волосся.

Згідно з дослідженням 2023 року, мелатонін можна наносити безпосередньо на шкіру голови у вигляді крему, сироватки, піни або спрею.

Лайфхаки для росту волосся

Соціальні мережі переповнені лайфхаками для росту волосся, які обіцяють миттєві результати. Хоча більшість із них, на жаль, безрезультатні, але є два, які справді працюють, якщо їх правильно нанести на шкіру голови.

Олія розмарину покращує ріст волосся, посилюючи приплив крові, зменшуючи запалення та захищаючи від пошкодження клітин.

Однак важливо розбавити її олією жожоба або аргана, оскільки чиста олія розмарину достатньо сильна, що може пошкодити волосяні фолікули.

Промивання рисовою водою - це ще один спосіб. Немає конкретних досліджень, які б стверджували, що це сприяє росту волосся, але рисова вода може покращити здоров’я та густоту волосся, оскільки містить білки та багато поживних речовин, таких як вітаміни Е та В.

Масаж шкіри голови

Масаж шкіри голови - швидкий і простий спосіб зменшити сезонне випадання волосся. Вони розширюють кровоносні судини шкіри голови, що зміцнює фолікули та стимулює ріст.

Масажі також запобігають утворенню лупи, яка може пошкодити шкіру голови, а в деяких випадках призвести до витончення або надмірного випадання.

Здорове харчування

Здорове харчування є одним із найкращих способів зменшити випадання волосся. Продукти, багаті вітамінами B і E, селеном, цинком і білком, необхідні для сильного здорового волосся.