Названы способы роста волос, которые действительно работают и обеспечивают результаты

Выпадение волос является нежелательной, но частой проблемой у людей. Этого можно избежать, если правильно ухаживать за волосами и избегать ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Считается нормальным, если люди теряют от 50 до 100 прядей волос ежедневно.

Выпадение может возникнуть из-за нескольких факторов, например колебания гормонов, повышенный уровень стресса и сезонные изменения.

Особенно с прекращением зимних холодов возрастает риск чрезмерного выпадения волос. Есть 4 способа избежать этого.

Мелатонин

Мелатонин - это гормон, который регулирует циркадные ритмы организма. Его также можно использовать как местное средство для стимулирования роста волос.

Он делает это несколькими способами, включая удлинение фазы роста цикла волос, также известной как фаза анагена. Мелатонин также обладает антиоксидантными свойствами, которые защищают волосяные фолликулы, уменьшая истончение волос.

Согласно исследованию 2023 года, мелатонин можно наносить непосредственно на кожу головы в виде крема, сыворотки, пены или спрея.

Лайфхаки для роста волос

Социальные сети переполнены лайфхаками для роста волос, которые обещают мгновенные результаты. Хотя большинство из них, к сожалению, безрезультатны, но есть два, которые действительно работают, если их правильно нанести на кожу головы.

Масло розмарина улучшает рост волос, усиливая приток крови, уменьшая воспаление и защищая от повреждения клеток.

Однако важно разбавить его маслом жожоба или арганы, поскольку чистое масло розмарина достаточно сильное, что может повредить волосяные фолликулы.

Промывание рисовой водой - это еще один способ. Нет конкретных исследований, которые бы утверждали, что это способствует росту волос, но рисовая вода может улучшить здоровье и густоту волос, поскольку содержит белки и много питательных веществ, таких как витамины Е и В.

Массаж кожи головы

Массаж кожи головы - быстрый и простой способ уменьшить сезонное выпадение волос. Они расширяют кровеносные сосуды кожи головы, что укрепляет фолликулы и стимулирует рост.

Массажи также предотвращают образование перхоти, которая может повредить кожу головы, а в некоторых случаях привести к истончению или чрезмерному выпадению.

Здоровое питание

Здоровое питание является одним из лучших способов уменьшить выпадение волос. Продукты, богатые витаминами B и E, селеном, цинком и белком, необходимы для сильных здоровых волос.