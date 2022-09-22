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Названо способи, які допоможуть розумно використати залишки мила

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Четвер 22 вересня 2022 08:01
Названо способи, які допоможуть розумно використати залишки мила Як можна повторно використати тверде мило (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після деякого часу тверде мило стає дуже дрібним і майже непридатним для використання. Однак, його можна переробити для подальшого використання.

Про це пише SantePlus.

Як повторно використати залишки мила

Можна повторно зробити мило

Щоб приготувати мило, достатньо розтопити залишки на водяній бані або на сковороді. Далі потрібно додати невелику кількістю води, щоб мило просто розтопилося та не підгоріло. Потім залийте рідину у будь-яку форму та дайте йому затвердіти.

Також можна натерти залишки мила і розтопити їх у воді, щоб отримати рідкий продукт. Ви можете додати гліцерин і ефірну олію. Після цього перелийте все в пляшку з дозатором.

Відмиє навіть найбрудніші руки

Друга порада дуже корисна для любителів садівництва. Шматочок мила потрібно покласти у капронові колготи. Завдяки цьому буде зручно мити дуже брудні руки після роботи в саду або навіть після довгих годин на кухні.

Просто змочіть тканину та потріть шкіру протягом кількох секунд, щоб видалити весь бруд. Також можна додати ефірної олії.

Робіть помітки на тканині милом

Цей трюк безсумнівно сподобається любителям шиття. Замість того, щоб купувати крейду або фломастери для тканини, ви можете використати залишки мила.

Милом можна намалювати лінії на тканині, не пошкодивши її.

Помістіть залишки мила в шафу

Щоб у шафі завжди був приємний та свіжий запах, потрібно покласти туди мило. Його можна розмістити в задній частині шафи поруч з одягом, загорнувши в дуже тонку тканину.

Раніше ми повідомляли, як неочікувано можна використати мило.

Також ми писали, як можна викорситати лак для волосся не за призначенням.

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