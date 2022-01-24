Не по назначению: эти способы использования лака для волос вас точно удивят!

Лак для волос предназначен для укрепления и фиксации прически или укладки. Но оказывается, лаком для волос можно удалять пятна или крепить крючки.

Как можно использовать лак для волос не по назначению и существенно облегчить себе жизнь, рассказали в Ukr.media.

Удаляем пятна

Сладости, а особенно – шоколадное мороженое, оставляют очень стойкие пятна. Вывести их потом бывает невероятно трудно. Но вы спасете свою одежду, если у вас под руками есть лак для волос.

Покройте пятно обильно лаком, а после этого поместите вещь в стиральную машину.

Избегаем окрашивания

Порой темная или разноцветная обувь плотно открашивает наши носки или колготы в разные цвета. Но выход есть! Обрызгайте лаком для волос обувь внутри перед тем, как надеть ее на ноги.

Прикрепить крючок

В последнее время крючки на присосках стали очень популярны. Они удобны и для них не нужно делать дыры в стенах. Но присоски имеют свойство отваливаться и это сильно раздражает.

Тонким слоем нанесите на присоску лак для волос и плотно прижмите ее к стене на несколько секунд. Этого достаточно, чтобы крючок долго и плотно держался.

Попасть ниткой в ушко иглы

Не тратьте драгоценное время, чтобы попасть ниткой в ушко иглы. На кончик нитки набрызгайте лак для волос, и она свободно попадет в ушко без всяких усилий.

Фиксируем макияж

Вам нужно, чтобы макияж не поплыл на ответственном мероприятии или летом, при высокой температуре воздуха? Профессионалы утверждают, что лак для волос – чудо-способ для вашего макияжа. Просто распылите его на лицо после нанесения макияжа.

Но! Обязательно при этом закройте глаза, не используйте этот метод очень часто и вечером обязательно смойте все со своего лица. А кожу смажьте увлажняющим кремом.

Ускоряем сушку лака для ногтей

Вы очень торопитесь, а лак на ногтях никак не подсыхает? Распылите на ногти лак для волос – это существенно сократит время высыхания.