Мыло в доме: способы использования, которые изменят ваш взгляд на простой предмет

Если вы используете обычное кусковое мыло только для мытья рук и в душе, то вы очень многое теряете. Этот предмет может стать незаменимым помощником в самых различных ситуациях.

Так считают специалисты Lifehacker и решили поделиться с нами необычными способами применения мыла в быту.

Мыло за десятилетия использования пережило множество трансформаций. Когда-то обычный кусочек мыла был единственным средством для всего – мытья посуды, волос, тела, рук и стирки.

Сейчас кусковое мыло становится все труднее найти в каждом доме, так как его заменили гели, порошки, лосьоны, масла и другие варианты. А все потому что ученые решили, что куски мыла покрываются микробами после использования.

Но есть прекрасные способы использовать кусковое мыло в быту, и они полностью поменяют ваше представление об этом предмете.

Ящики

Если ящик в шкафу заедает при открывании или закрывание, протрите его сухим куском мыла по бокам, а также и нижние направляющие. Это особенно хорошо работает с деревянными ящиками.

Подушка для иголок

При шитье вручную или вышивке используйте мыло вместо подушечки для иголок. Иглы и булавки будут всегда под рукой, а по ткани они будут скользить легче.

Отпугиватель для животных

Как оказалось, щенкам и котятам, которые любят грызть мебель, не нравится вкус мыла. Просто натрите то, что они грызут, куском сухого мыла и это их отпугнет.

Чиним замок

Жесткие замки или те, которые постоянно заедают, можно отлично починить мылом. Протрите ключ и вставьте его в скважину. Закройте и откройте его несколько раз, пока это не произойдет плавно.

Скрипучие петли

Нет под руками масла, а жутко скрипят петли? Не беда. Смочите кусок мыла, вставьте его между дверной коробкой и скрипучей петлей, подвигайте дверь вперед-назад. Можно просто втереть сухое масло в шарнир.

Скрип половиц

Вставьте смоченный кусочек мыла между скрипучими половицами.

Снимаем кольцо

Самый универсальный способ, чтобы снять кольцо с пальца. Протрите кольцо и кожу на пальце вокруг него сухим кусочком мыла. А потом помойте руки, и кольцо снимется.

Душистая постель

Этот славный способ использования кускового мыла использовали еще наши бабушки. Сухие куски мыла разложите на полках под простынями и полотенцами. Приятный аромат вам обеспечен.