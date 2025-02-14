Названо способи, які дійсно допоможуть позбутися хропіння

Що викликає хропіння

Лікар-терапевт Говард Левайн розповів, що хропіння виникає, коли потік повітря через рот і ніс частково блокується під час сну. Закупорка змушує навколишні тканини вібрувати та виробляти хропіння.

Різні фактори можуть звузити дихальні шляхи та спричинити хропіння, включаючи розслаблені м’язи горла або вислизання язика назад. Також є деякі загальні фактори, які підвищують ймовірність хропіння:

надмірна вага, що призводить до появлення додаткової тканини навколо шиї, яка стискає дихальні шляхи

проблеми з носом, такі як викривлення перегородки

носові поліпи

закладеність через застуду або алергію

структурні особливості, такі як довге м’яке піднебіння

алкоголь і деякі ліки, які полегшують дихальні шляхи

У деяких випадках хропіння може вказувати на апное уві сні - серйозний стан, коли дихання постійно зупиняється під час сну.

Засоби проти хропіння

Сон на боці

Дослідження показують, що сон на боці (а не на спині) може значно зменшити як інтенсивність, так і тривалість хропіння у багатьох людей без апное сну.

Допоміжні засоби для дотримання правильної пози сну можуть варіюватися від тенісних м’ячів, вшитих до задньої частини одягу для сну, до спеціальних пристроїв, які спонукають ваше тіло змінити положення.

Оральні апарати

Пристрої для ротової порожнини працюють, зберігаючи дихальні шляхи відкритими під час сну. Ці пристрої прилягають до зубів, як фіксатори, і працюють, змінюючи положення щелепи або тримаючи язик вперед, щоб запобігти обструкції дихальних шляхів.

Хоча оральні пристрої можуть бути ефективними, але можуть виникати тимчасові побічні ефекти, такі як слинотеча або дискомфорт у щелепі. І тривале використання може призвести до таких проблем, як зміни прикусу.

Зміна способу життя для зменшення хропіння

Щоб зменшити частоту та інтенсивність хропіння, не обов’язково потрібно витрачати гроші на спеціальні засоби. Деякі зміни способу життя можуть допомогти зменшити хропіння:

Уникайте алкоголю - утримайтеся від вживання алкоголю протягом трьох годин перед сном, щоб м’язи дихальних шляхів не розслабилися під час сну

- утримайтеся від вживання алкоголю протягом трьох годин перед сном, щоб м’язи дихальних шляхів не розслабилися під час сну Підтримуйте здорову вагу - втрата ваги може зменшити кількість тканин у шиї та горлі, зменшуючи обструкцію дихальних шляхів

- втрата ваги може зменшити кількість тканин у шиї та горлі, зменшуючи обструкцію дихальних шляхів Вирішіть проблеми з носом. Використовуйте сольові розчини для полоскання закладеного носа, зведіть до мінімуму кількість алергенів у спальні та подумайте про зволожувач повітря

Використовуйте сольові розчини для полоскання закладеного носа, зведіть до мінімуму кількість алергенів у спальні та подумайте про зволожувач повітря Киньте курити - куріння дратує і запалює верхні дихальні шляхи, збільшуючи ймовірність хропіння. Навіть пасивне куріння може сприяти виникненню проблеми

- куріння дратує і запалює верхні дихальні шляхи, збільшуючи ймовірність хропіння. Навіть пасивне куріння може сприяти виникненню проблеми Відрегулюйте положення для сну - спіть на боці, щоб язик не блокував дихальні шляхи

- спіть на боці, щоб язик не блокував дихальні шляхи Підніміть голову - використовуйте додаткові подушки, щоб покращити потік повітря

Чи може ваше хропіння бути ознакою апное уві сні

Хропіння іноді може бути ознакою обструктивного апное сну - розладу сну, через який люди постійно припиняють дихати на короткі періоди під час сну.

Інші ознаки та симптоми апное сну включають надмірну денну сонливість, труднощі з зосередження, ранкові головні болі або пробудження з відчуттям несвіжості.

Важливо звернутися до лікаря, якщо ви (або ваш партнер) підозрюєте, що у вас апное сну. Невиліковне апное сну може призвести до високого кров’яного тиску, навантаження на серцево-судинну систему та інших проблем зі здоров’ям.