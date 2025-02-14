Названы способы, которые действительно помогут избавиться от храпа

Храп является распространенной проблемой и может влиять на качество сна и здоровье. Однако, есть определенные изменения образа жизни, которые могут помочь справиться с этой проблемой.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.
Врач-терапевт Говард Левайн рассказал, что храп возникает, когда поток воздуха через рот и нос частично блокируется во время сна. Закупорка заставляет окружающие ткани вибрировать и производить храп.
Различные факторы могут сузить дыхательные пути и вызвать храп, включая расслабленные мышцы горла или выскальзывание языка назад. Также есть некоторые общие факторы, которые повышают вероятность храпа:
В некоторых случаях храп может указывать на апноэ во сне - серьезное состояние, когда дыхание постоянно останавливается во время сна.
Сон на боку
Исследования показывают, что сон на боку (а не на спине) может значительно уменьшить как интенсивность, так и продолжительность храпа у многих людей без апноэ сна.
Вспомогательные средства для соблюдения правильной позы сна могут варьироваться от теннисных мячей, вшитых в заднюю часть одежды для сна, до специальных устройств, которые побуждают ваше тело изменить положение.
Оральные аппараты
Устройства для ротовой полости работают, сохраняя дыхательные пути открытыми во время сна. Эти устройства прилегают к зубам, как фиксаторы, и работают, изменяя положение челюсти или держа язык вперед, чтобы предотвратить обструкцию дыхательных путей.
Хотя оральные устройства могут быть эффективными, но могут возникать временные побочные эффекты, такие как слюнотечение или дискомфорт в челюсти. И длительное использование может привести к таким проблемам, как изменения прикуса.
Чтобы уменьшить частоту и интенсивность храпа, необязательно нужно тратить деньги на специальные средства. Некоторые изменения образа жизни могут помочь уменьшить храп:
Храп иногда может быть признаком обструктивного апноэ сна - расстройства сна, из-за которого люди постоянно прекращают дышать на короткие периоды во время сна.
Другие признаки и симптомы апноэ сна включают чрезмерную дневную сонливость, трудности с сосредоточением, утренние головные боли или пробуждение с ощущением несвежести.
Важно обратиться к врачу, если вы (или ваш партнер) подозреваете, что у вас апноэ сна. Неизлечимое апноэ сна может привести к высокому кровяному давлению, нагрузке на сердечно-сосудистую систему и другим проблемам со здоровьем.
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