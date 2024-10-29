Названо спосіб, який допоможе не старіти людям 65+

Що треба робити людям 65+ для здорового організму?

Згідно з новим дослідженням, інтелектуальні ігри, такі як кросворди, судоку, шахи та головоломки, можуть покращити ваше здоров’я та тривалість життя в поєднанні з фізичною активністю, як-от швидка ходьба або вправи з власною вагою.

Незважаючи на обмежений обсяг, дослідження показало, що інтелектуальні ігри може сприяти як когнітивній, так і фізичній активності у дорослих віком від 65 років.

Крім того, дослідження показує, що такі вправи можуть підвищити продуктивність мозку, коли він "втомлений". Хоча результати можуть помітно відрізнятися, дослідники стверджують, що дорослі, які грають в інтелектуальні ігри, все одно зможуть працювати на більш гострому рівні.

В чому полягало дослідження?

Двадцять чотири здорові жінки похилого віку (віком від 65 до 78 років), які ведуть сидячий спосіб життя, були випадковим чином розділені на три групи: одна група грала в інтелектуальні ігри, друга група займалася лише фізичною підготовкою, а третя група не брала участі ні в одній із них.

Дослідження тривало протягом восьми тижнів. Протягом цього часу групи з інтелектуальною активністю та групи, які займалися лише фізичними вправами, дотримувалися однакового графіка тренувань, який складався з трьох 45-хвилинних занять на тиждень.

Сеанси були розділені на дві частини: 20 хвилин вправ на опір, таких як присідання та вільні ваги, плюс 25 хвилин вправ на витривалість, таких як ходьба. Однак першій групі також було доручено виконувати 20-хвилинні когнітивні вправи на початку кожного сеансу.

У своїх висновках дослідники побачили різке перевищення когнітивних показників у першій групі на 3,3 % порівняно з групою, яка займалася лише вправами.

У той час як обидві групи випередили контрольовану групу (третю групу, яка не проходила навчання).

Перша в середньому покращила когнітивні здібності з 3,7 % до 7,8%, тоді як група, яка займалася лише фізичними вправами, в середньому досягла з 3,6 % до 4,5%.

Також учасники першої групи повідомили, що тренування ставали легшими в ході експерименту, припускаючи, що піклування про психічне та фізичне здоров’я має багато переваг.