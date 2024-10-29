Названо спосіб, який допоможе не старіти людям 65+

Як прожити щасливе та довге життя, щоб у старості все чудово усвідомлювати? Що саме треба робити для довголіття? Експерти розказали про один спосіб, який в комплексі з фізичними вправами може спрацювати.
Що саме треба робити людям 65+, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Psychology of Sport & Exercise.
Згідно з новим дослідженням, інтелектуальні ігри, такі як кросворди, судоку, шахи та головоломки, можуть покращити ваше здоров’я та тривалість життя в поєднанні з фізичною активністю, як-от швидка ходьба або вправи з власною вагою.
Незважаючи на обмежений обсяг, дослідження показало, що інтелектуальні ігри може сприяти як когнітивній, так і фізичній активності у дорослих віком від 65 років.
Крім того, дослідження показує, що такі вправи можуть підвищити продуктивність мозку, коли він "втомлений". Хоча результати можуть помітно відрізнятися, дослідники стверджують, що дорослі, які грають в інтелектуальні ігри, все одно зможуть працювати на більш гострому рівні.
Двадцять чотири здорові жінки похилого віку (віком від 65 до 78 років), які ведуть сидячий спосіб життя, були випадковим чином розділені на три групи: одна група грала в інтелектуальні ігри, друга група займалася лише фізичною підготовкою, а третя група не брала участі ні в одній із них.
Дослідження тривало протягом восьми тижнів. Протягом цього часу групи з інтелектуальною активністю та групи, які займалися лише фізичними вправами, дотримувалися однакового графіка тренувань, який складався з трьох 45-хвилинних занять на тиждень.
Сеанси були розділені на дві частини: 20 хвилин вправ на опір, таких як присідання та вільні ваги, плюс 25 хвилин вправ на витривалість, таких як ходьба. Однак першій групі також було доручено виконувати 20-хвилинні когнітивні вправи на початку кожного сеансу.
У своїх висновках дослідники побачили різке перевищення когнітивних показників у першій групі на 3,3 % порівняно з групою, яка займалася лише вправами.
У той час як обидві групи випередили контрольовану групу (третю групу, яка не проходила навчання).
Перша в середньому покращила когнітивні здібності з 3,7 % до 7,8%, тоді як група, яка займалася лише фізичними вправами, в середньому досягла з 3,6 % до 4,5%.
Також учасники першої групи повідомили, що тренування ставали легшими в ході експерименту, припускаючи, що піклування про психічне та фізичне здоров’я має багато переваг.
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