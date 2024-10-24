Всього один продукт. 101-річний лікар розповів, що він завжди їсть для довголіття

101-річний колишній лікар Вільям розказав, який один продукт допоміг йому прожити життя до такого поважного віку.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Що їсть для довголіття 101-річний лікар

Вільям народився в 1922 роціу Великій Британії та переїхав до Торонто (Канада) в 1957 році. Але нехай його вік не вводить вас в оману.

Вільям займався медициною до 85 років, і насправді він називає свою кар’єру ключовим фактором свого довгого життя.

Вільям починав з посади лікаря первинної медичної допомоги, потім працював в сфері охорони здоров’я та компенсації працівникам, а закінчив робочі дні як психотерапевт.

Але заслугою свого довголіття він вважає те, що їв із 6 років сардини.

Насправді, коли в дитинстві він був у ресторані зі своїми батьками, він сказав їм, що хоче їсти лише сардини.

" Відтоді я їх їм. Вони містять багато Омега 3", - зізнався він.

Вільяму 101 рік та він почувається гарно (Скриншот)

Чому сардини це дуже здорова їжа?

Клініка Клівленда вважає сардини найкращою рибою для вашого здоров’я.

Вони є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, їх виловлюють у дикій природі і вони дешеві.

Якщо ви не любите багату поживними речовинами солону рибу, ви можете наслідувати приклад Вільяма, готуючи їжу вдома. Це досить легко зробити, а також допоможе вам заощадити гроші, скоротити калорії, підтримувати контроль над порціями та відмовитися від їжі з більшою мірою обробки.

"Я все ще готую всю їжу сам", - зізнавався довгожитель в одній з передач.

Окрім правильного харчування та кар’єри, Вільямс також каже, що веде активний спосіб життя.

Понад 20 років лікар плавав чотири-п’ять разів на тиждень. Коли він подорослішав, він почав ходити багато пішки.

У своїх вправах він також використовує обтяження, беручи в кожній руці важчі 6-кілограмові гантелі.