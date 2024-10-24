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Всього один продукт. 101-річний лікар розповів, що він завжди їсть для довголіття

Четвер 24 жовтня 2024 13:36
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Всього один продукт. 101-річний лікар розповів, що він завжди їсть для довголіття Фото: Що їсть для довголіття 101-річний лікар (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

101-річний колишній лікар Вільям розказав, який один продукт допоміг йому прожити життя до такого поважного віку.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Що їсть для довголіття 101-річний лікар

Вільям народився в 1922 роціу Великій Британії та переїхав до Торонто (Канада) в 1957 році. Але нехай його вік не вводить вас в оману.

Вільям займався медициною до 85 років, і насправді він називає свою кар’єру ключовим фактором свого довгого життя.

Вільям починав з посади лікаря первинної медичної допомоги, потім працював в сфері охорони здоров’я та компенсації працівникам, а закінчив робочі дні як психотерапевт.

Але заслугою свого довголіття він вважає те, що їв із 6 років сардини.

Насправді, коли в дитинстві він був у ресторані зі своїми батьками, він сказав їм, що хоче їсти лише сардини.

" Відтоді я їх їм. Вони містять багато Омега 3", - зізнався він.

Всього один продукт. 101-річний лікар розповів, що він завжди їсть для довголіттяВільяму 101 рік та він почувається гарно (Скриншот)

Чому сардини це дуже здорова їжа?

Клініка Клівленда вважає сардини найкращою рибою для вашого здоров’я.

Вони є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, їх виловлюють у дикій природі і вони дешеві.

Якщо ви не любите багату поживними речовинами солону рибу, ви можете наслідувати приклад Вільяма, готуючи їжу вдома. Це досить легко зробити, а також допоможе вам заощадити гроші, скоротити калорії, підтримувати контроль над порціями та відмовитися від їжі з більшою мірою обробки.

"Я все ще готую всю їжу сам", - зізнавався довгожитель в одній з передач.

Окрім правильного харчування та кар’єри, Вільямс також каже, що веде активний спосіб життя.

Понад 20 років лікар плавав чотири-п’ять разів на тиждень. Коли він подорослішав, він почав ходити багато пішки.

У своїх вправах він також використовує обтяження, беручи в кожній руці важчі 6-кілограмові гантелі.

До речі, чоловік, який дожив до 108 років, назвав три секрети довголіття.

А до цього 105-річна легендарна "сестра Джин" назвала 7 секретів свого довголіття.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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