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Назван способ, который поможет не стареть людям 65+

Фото: Какое упражнение нужно делать людям 65+ (shutterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Как прожить счастливую и долгую жизнь, чтобы в старости все отлично осознавать? Что нужно делать для долголетия? Эксперты рассказали об одном способе, который в комплексе с физическими упражнениями может сработать.

Что именно нужно делать людям 65+, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Psychology of Sport&Exercise.

Что нужно делать людям 65+ для здорового организма?

Согласно новому исследованию, интеллектуальные игры, такие как кроссворды, судоку, шахматы и головоломки, могут улучшить ваше здоровье и продолжительность жизни в сочетании с физической активностью, например быстрая ходьба или упражнения с собственным весом.

Несмотря на ограниченный объем, исследование показало, что интеллектуальные игры могут способствовать как когнитивной, так и физической активности у взрослых в возрасте от 65 лет.

Кроме того, исследование показывает, что такие упражнения могут повысить продуктивность мозга, когда он "устал". Хотя результаты могут заметно отличаться, исследователи утверждают, что взрослые, играющие в интеллектуальные игры, все равно смогут работать на более остром уровне.

В чем заключалось исследование?

Двадцать четыре здоровых пожилых женщин (в возрасте от 65 до 78 лет), ведущих сидячий образ жизни, были случайным образом разделены на три группы: одна группа играла в интеллектуальные игры, вторая группа занималась только физической подготовкой, а третья группа не принимала участия нет в одной из них.

Исследование продолжалось в течение восьми недель. В течение этого времени группы с интеллектуальной активностью и группы, которые занимались только физическими упражнениями, придерживались одинакового графика тренировок, состоявшего из трех 45-минутных занятий в неделю.

Сеансы были разделены на две части: 20 минут упражнений на сопротивление, таких как приседания и свободные веса плюс 25 минут упражнений на выносливость, таких как ходьба. Однако первой группе было поручено выполнять 20-минутные когнитивные упражнения в начале каждого сеанса.

В своих выводах исследователи увидели резкое превышение когнитивных показателей первой группы на 3,3 % по сравнению с группой, которая занималась только упражнениями.

В то время как обе группы опередили контролируемую группу (третью группу, которая не проходила обучение).

Первая в среднем улучшила когнитивные способности с 3,7 до 7,8%, тогда как группа, занимавшаяся только физическими упражнениями, в среднем достигла с 3,6 до 4,5%.

Также участники первой группы сообщили, что тренировки становились более легкими в ходе эксперимента, предполагая, что забота о психическом и физическом здоровье имеет много преимуществ.

Кстати, 101-летний врач рассказал, что он всегда ест для долголетия.

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