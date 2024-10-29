Назван способ, который поможет не стареть людям 65+

Как прожить счастливую и долгую жизнь, чтобы в старости все отлично осознавать? Что нужно делать для долголетия? Эксперты рассказали об одном способе, который в комплексе с физическими упражнениями может сработать.
Что именно нужно делать людям 65+, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Psychology of Sport&Exercise.
Согласно новому исследованию, интеллектуальные игры, такие как кроссворды, судоку, шахматы и головоломки, могут улучшить ваше здоровье и продолжительность жизни в сочетании с физической активностью, например быстрая ходьба или упражнения с собственным весом.
Несмотря на ограниченный объем, исследование показало, что интеллектуальные игры могут способствовать как когнитивной, так и физической активности у взрослых в возрасте от 65 лет.
Кроме того, исследование показывает, что такие упражнения могут повысить продуктивность мозга, когда он "устал". Хотя результаты могут заметно отличаться, исследователи утверждают, что взрослые, играющие в интеллектуальные игры, все равно смогут работать на более остром уровне.
Двадцать четыре здоровых пожилых женщин (в возрасте от 65 до 78 лет), ведущих сидячий образ жизни, были случайным образом разделены на три группы: одна группа играла в интеллектуальные игры, вторая группа занималась только физической подготовкой, а третья группа не принимала участия нет в одной из них.
Исследование продолжалось в течение восьми недель. В течение этого времени группы с интеллектуальной активностью и группы, которые занимались только физическими упражнениями, придерживались одинакового графика тренировок, состоявшего из трех 45-минутных занятий в неделю.
Сеансы были разделены на две части: 20 минут упражнений на сопротивление, таких как приседания и свободные веса плюс 25 минут упражнений на выносливость, таких как ходьба. Однако первой группе было поручено выполнять 20-минутные когнитивные упражнения в начале каждого сеанса.
В своих выводах исследователи увидели резкое превышение когнитивных показателей первой группы на 3,3 % по сравнению с группой, которая занималась только упражнениями.
В то время как обе группы опередили контролируемую группу (третью группу, которая не проходила обучение).
Первая в среднем улучшила когнитивные способности с 3,7 до 7,8%, тогда как группа, занимавшаяся только физическими упражнениями, в среднем достигла с 3,6 до 4,5%.
Также участники первой группы сообщили, что тренировки становились более легкими в ходе эксперимента, предполагая, что забота о психическом и физическом здоровье имеет много преимуществ.
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