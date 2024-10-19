Ніколи не мав авто. Чоловік, який дожив до 108 років, назвав три секрети довголіття

108-річний Мартін МакЕвіллі помер минулого тижня. Він був найстарішим чоловіком в Ірландії. Які ж саме звички допомогли йому прожити більше століття?

Про філософію життя довгожителя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на GalwayBeo .

Секрети довголіття ірландця Мартіна МакЕвіллі

Мартін МакЕвіллі народився 26 липня 1916 року, він був наймолодшим з 11 дітей, і хоча багато його братів і сестер дожили до 90 років, він став довгожителем.

Його дружина Кетлін також прожила довге життя, та померла три роки тому у віці 97 років. МакЕвіллі розповів, що саме активний спосіб життя став причиною його довголіття.

По-перше, йому передали сімейну ферму площею 30 акрів, якою він керував. По-друге, весь свій час він був на свіжому повітрі.

Мартіну було 108 років, коли він помер (Скриншот)

"Звичайний його день починався на світанку, потім він годував тварин, потім проводив день на фермі з сином Міккі", - розповів про Мартіна його знайомий.

Зазвичай він їздив на велосипеді, обідав вдома з жінкою та завжди вечеряв з родиною.

Столітній житель також любив подорожувати всією Ірландією і навіть відвідав США та Австралію, коли йому було 80 років.

Але, мабуть, ніщо не тримало його активніше, ніж любов до велоспорту. Він ніколи не мав автомобіля; замість цього він їздив на велосипеді до 99 років. Після цього віку, він купив додому велотренажер та займався на ньому.

Окрім того, що він залишався активним, МакЕвіллі також сказав, що його віра допомогла йому прожити довге щасливе життя.

"Його віра була для нього надзвичайно важливою. Кожний вечір в його житті він молився", - згадує про батька його син Пет.

Нарешті, МакЕвіллі якось сказав, що його філософія "знати міру у всьому" допомогла йому дожити до 108 років.

Якось він поділився з журналістами, що ніколи не їв після 7 вечора, і пив лише три склянки пива Гіннес в неділю ввечері.