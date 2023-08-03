Названо шість ознак, що потрібно змінювати роботу

Робота у багатьох людей займає значну частину життя. І дуже важливо, щоб людині було комфортно на своєму робочому місці. Якщо сфера діяльності негативно впливає на ментальне здоров'я, то це може в цілому негативно впливати на благополуччя та щастя.

Як зрозуміти, що настав час змінити роботу або сферу діяльності - читайте в матеріалі Styler.

Ви не справляєтесь з навантаженням

Якщо не можете виконувати кількість завдань, які вам доручили - це не означає, що ви ліниві або некомпетентні. Можливо ви займаєтесь не тою діяльністю чи не маєте мотивації виконувати те, про що вас попросять.

Якщо в справа в завданнях, які вам не подобаються та не приносять задоволення - то це явна ознака, що варто змінити роботу.

Ви почуваєтесь не на своєму місці

Мається на увазі, що ви не відчуваєте своєї причетності до групи. Вам байдуже про що говорять колеги, їхні амбіції здаються смішними, а від жартів, навпаки, сміятися ніколи не хочеться.

Байдужість до досягнень та помилок

Вам вже байдуже, чого вам вдалось досягти. До того ж не звертаєте на увагу на помилки, на які вказують колеги чи керівництво. Якщо у вас запитати, чому ви тут працюєте, відповідь скоріш за все буде такою - "тому що звик/ла".

Постійний стрес

Думка про те, що вам потрібно наступного дня на роботу, просто псує вам настрій. Вам не подобається бути на цій посаді, навіть відпрацювати вісім годин стає проблематично.

Однак не варто квапитись і відразу звільнятись з роботи, можливо ви просто втомились та потребуєте відпустки.

Немає можливості кар'єрного зросту

Щоб розвиватися та підійматися по кар'єрній сходинці необхідно приймати "професійні виклики". Однак коли на роботі зовсім немає можливості отримати вищу посаду, не потрібно опановувати нові навички, то виникає питання навіщо така робота потрібна.

Негативне робоче середовище

Недарма завжди роботодавці говорять, що запорука плідної праці - це згуртований та дружній колектив. Однак коли колеги вас дратують, є постійні сварки та скарги - то усе це наповнює робочу атмосферу негативом.

Такі речі не лише змушують почуватись дискомфортно, але й може зовсім "вбити" бажання займатися цією діяльністю. Якщо відбуваються такі речі, краще змінити роботу.