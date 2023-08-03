Названы шесть признаков, что нужно менять работу

Работа у многих людей занимает значительную часть жизни. И очень важно, чтобы человеку было комфортно на своем рабочем месте. Если сфера деятельности отрицательно влияет на ментальное здоровье, то это может в целом негативно влиять на благополучие и счастье.

Как понять, что пришло время сменить работу или сферу деятельности - читайте в материале Styler.

Вы не справляетесь с нагрузкой

Если не можете выполнять количество задач, которые вам поручили - это не значит, что вы ленивы или некомпетентны. Возможно, вы занимаетесь не той деятельностью или нет мотивации выполнять то, о чем вас попросят.

Если дело в задачах, которые вам не нравятся и не доставляют удовольствие - то это явный признак, что стоит сменить работу.

Вы чувствуете себя не на своем месте

Подразумевается, что вы не чувствуете своей причастности к группе. Вам безразлично о чем говорят коллеги, их амбиции кажутся смешными, а от шуток, наоборот, смеяться никогда не хочется.

Равнодушие к достижениям и ошибкам

Вам уже безразлично, чего вам удалось достичь. К тому же не обращаете внимания на ошибки, на которые указывают коллеги или руководство. Если у вас спросить, почему вы здесь работаете, ответ, скорее всего, будет таким - "потому что привык/ла".

Постоянный стресс

Мысль, что вам нужно на следующий день на работу, просто портит вам настроение. Вам не нравится быть на этой должности, даже отработать восемь часов становится проблематично.

Однако не стоит торопиться и сразу увольняться с работы, возможно, вы просто устали и нуждаетесь в отпуске.

Нет возможности карьерного роста

Чтобы развиваться и подниматься по карьерной лестнице необходимо принимать "профессиональные вызовы". Однако когда на работе совсем нет возможности получить высшую должность, не нужно овладевать новыми навыками, то возникает вопрос, зачем такая работа нужна.

Отрицательная рабочая среда

Не зря всегда работодатели говорят, что залог плодотворного труда - это сплоченный и дружеский коллектив. Однако когда коллеги вас раздражают, есть постоянные ссоры и жалобы - все это наполняет рабочую атмосферу негативом.

Такие вещи не только заставляют чувствовать себя дискомфортно, но и могут совсем "убить" желание заниматься этой деятельностью. Если происходят такие вещи, лучше сменить работу.