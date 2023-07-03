Чи можна піти працювати в IT без досвіду і на яку з/п можна розраховувати

IT технології постійно розвиваються і багато хто хоче працювати у цій сфері. Й виявляється, що необов'язково мати досвід та освіту, щоб бути дотичним до інформаційних технологій. Більше того, можна зі старту отримувати доволі непогану зарплатню.

Про те на яку роботу та зарплатню можуть розраховувати люди без досвіду та освіти в сфері ІТ, читайте в матеріалі Styler.

На яку роботу в IT можуть розраховувати люди без освіти та досвіду

Згідно з даними великих сайтів з пошуку роботи, у людей без досвіду та освіти сьогодні є непогані шанси влаштуватися на роботу з хорошою зарплатнею в цій сфері.

Помічник керівника

Помічнику керівника чи секретарю пропонують працювати в таких містах, як Київ, Львів, Хмельницький тощо. Роботодавці готові платити від 10 до 30 тисяч гривень в місяць. Також обіцяють безкоштовне навчання, а деякі роботодавці готові оплачувати стажування.

SMM-менеджер чи контентмейкер

Також в різних українських містах шукають smmників або контентмейкерів. До цього ж роботодавці готові взяти без досвіду та навчати. Суть роботи: слідкувати за трендами, здійснювати фото та відеозйомку та розміщувати готовий контент в соцмережі. За подібну роботу готові платити від 11 до 20 тисяч гривень.

Фахівець з технічної підтримки

Також є не так багато пропозицій влаштуватися на роботу фахівцем з техпідтримки. Основні завдання - це допомагати в телефонному режимі клієнтам у вирішенні організаційних, фінансових та технічних питань в рамках компетенції компанії. Роботодавці готові навчати, оплачувати стажування та платити від 10 до 30 тисяч гривень.

Технік з підключення інтернету

Людям без досвіду та освіти також пропонують опанувати цю професію.Основні завдання техніків - це проведення підключення до інтернету та усунення несправностей, пов'язаних з цим. Працівникам готові платити від 14 до 25 тисяч.