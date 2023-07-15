Як розпізнати фальшиву вакансію та не потрапити до роботодавця-шахрая

Зараз на ринку праці можна побачити дуже багато вакансій. Однак не всі вони справжні та важливо знати нюанси, як не потрапити на шахраїв та не накоїти біди.

Як виглядають оголошення від шахраїв та що потрібно знати, аби не потрапити до них на гачок - читайте у матеріалі Styler.

Ознаки фальшивих вакансій

Нереалістичні обіцянки

Мається на увазі, коли вакансія майже без вимог, зате величезна зарплата. Ще й до того ж сильно акцентують на з/п, тобто пропонують непропорційно високу грошову винагороду за просту працю.

Ви можете побачити дуже типові слова у вакансіях: "високий дохід", "легка робота", "впоратися може кожний" тощо.

Дискримінація за віком

Іноді можна побачити оголошення, де першою ж вимогою є "вік: від 18 до 38 років". Краще обходити такі вакансії стороною, вони не віщують нічого хорошого.

Також зазначимо, що згідно зі статтею 2 КЗпП будь-яка дискримінація у сфері працевлаштування заборонена!

Немає ніякої інформації про компанію

Взагалі незрозуміло, що то за компанія і в чому її місія: ні місця знаходження, ні кількості працівників, логотипу сайту, сторінки в соцмережах тощо. Максимум, що може бути відомо - це інформація про сферу діяльності.

Оплата за вакансії

Якщо вам пропонують заплатити за вакансію - не ведіться на це! Зазвичай такою справою займаються шахраї, які маскуються, наприклад, під рекрутингові агентства, або комерційні фірми. Такі організації за винагороду нібито допомагають шукачам у працевлаштуванні.

Насправді кандидатам пропонують вакансії, які знаходяться у вільному доступі: з сайтів пошуку роботи, соціальних мереж, газет. Також можуть відправити на співбесіду до компаній, яких не існує.

Немає чітко описаних обов’язків

У вакансії взагалі незрозуміло про що робота та чим доведеться займатися. В основному у вакансіях обов'язки описані так: "просувати сторінку в соцмережах", "писати тексти", "продзвонювати клієнтів "тощо.

Також великий акцент робиться на тому, яка людина потрібна: цілеспрямована, командна, стресостійка, пунктуальна тощо.

Приклад можливої фальшивої вакансії (фото: work.ua)

Вакансія без подробиць (фото: work.ua)

Як розпізнати роботодавця-шахрая у процесі спілкування

Порушення правил ділового етикету

Дуже важливо звернути увагу, як спілкується з вами потенційний роботодавець. Для горе-шахраїв властиво одразу переходити з можливими працівниками на "ти", використовувати нетипову для ділового спілкування лексику чи наказовий тон.

Справжній професіонал ніколи не дозволить собі грубіянства в діловому спілкуванні, як і вживання пестливих слів, типу "сонечко", "киця", "зайчик". Якщо чуєте подібне - негайно припиніть спілкування.

Хороші рекрутери завжди звертаються до кандидатів на ім'я або ім'я та прізвище.

Лише обіцянки та ніякої інформації

Ваше листування чи спілкування по телефону з "рекрутером" починається з обіцянок. Обіцяють золоті гори - високі заробітки, вигідні умови. Проте будь-які запитання про компанію, вакансію, інших членів команди ігноруються.

В результаті вам незрозуміло про що робота, що за компанія лише відомо про "високу зарплату". Ніколи не ходіть на співбесіди без такої інформації.

Обман з документами

Дуже часто шахраї просять вислати копію паспорта або інших документів з персональними даними, і натомість надсилають для підписання договір про працевлаштування.

Задумайтесь, чи не пахне від такої пропозиції обманом, адже така угода може виявитися документом на кредит у банку. Ніколи не надавайте документи, особисту інформацію потенційному роботодавцю, поки не будете впевнені, що все офіційно, уважно читайте папери перед підписанням.

Одразу про штрафи

Спілкування, яке починається з погроз, вже не віщує нічого хорошого.Тим паче штрафи як покарання українським законодавством заборонені!

Формулювання, що найчастіше свідчать про брехню: