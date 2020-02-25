Названо самое значимое достижение Украины за 10 лет

Украинка (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Самое значимое достижение Украины за 10 лет – демократия

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал самое значимое достижение Украины за последние 10 лет. По его мнению, наиболее эффективной власть оказалась в смене политического режима и перешла к демократии. Теперь задача правительства – трансформировать экономику.

Также Алексей Гончарук заявил, что несмотря на то, что демократия – успех для Украины, государство стало более уязвимым на международной политической арене. Об этом пишет "Укринформ".

"Главным достижением нашей страны за последние 10-летие является демократия, и как демократия мы уже состоялись. Разумеется, это делает нас более уязвимыми, потому, что информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, хотят сталкивать различные слои общества, но основное, что у нас есть - дух свободы и стремление меняться. Мы точно, как страна в этом плане, уже состоялись", - отметил он.

По его словам, теперь основная задача правительства трансформировать украинскую экономику, над чем и работает правительство.

Напомним, что после недавнего заявления Алексея Гончарука о том, что украинцы смогут погасить ипотеку только если будут продавать наркотики или оружие, наркодилер назвал реальные цифры его доходов.

До этого Алексей Гончарук заявил, что в Украине нет коррупции и рейдерства.