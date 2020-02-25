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Названо найбільш значуще досягнення України за 10 років

STYLERЖиття    25.02.2020 - 15:58
Названо найбільш значуще досягнення України за 10 років
Українка (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Найважливіше досягнення України за 10 років – демократія

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав найважливіше досягнення України за останні 10 років. На його думку, найбільш ефективною влада була в зміні політичного режиму і перейшла до демократії. Тепер завдання уряду – трансформувати економіку.

Також Олексій Гончарук заявив, що попри те, що демократія – успіх для України, держава стала більш вразливою на міжнародній політичній арені. Про це пише "Укрінформ".

"Головним досягненням нашої країни за останні 10-річчя є демократія, і як демократія ми вже відбулися. Зрозуміло, це робить нас більш вразливими, тому, що інформаційні війни дають можливість комусь розхитувати ситуацію, хочуть зіштовхувати різні шари суспільства, але основне, що у нас є - дух свободи й прагнення змінюватися. Ми, як країна в цьому плані, вже відбулися", - зазначив він.

За його словами, тепер основне завдання уряду трансформувати українську економіку, над чим і працює уряд.

Нагадаємо, що після нещодавньої заяви Олексія Гончарука про те, що українці зможуть погасити іпотеку тільки якщо будуть продавати наркотики або зброю, наркодилер назвав реальні цифри його доходів.

До цього Олексій Гончарук заявив, що в Україні немає корупції та рейдерства.

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