Гончарук рассказал о стратегии по выполнению задач президента

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гончарук заверил, правительство имеет стратегию и команду для реализации всех задач президента

Кабинет министров Украины имеет стратегию и команду для реализации всех задач, которые перед ними поставил президент Владимир Зеленский. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

“Не сомневаюсь, что те задачи, которые перед нами поставил президент и народ Украины, могут быть выполнены. 2020 - год эффективности, и мы создали фундамент для качественных изменений в государстве. В фокусе нашего внимания - человек. Поэтому в течение пяти месяцев наша команда работала над тем, чтобы люди почувствовали позитивные изменения от нашей работы уже сегодня, а не через 4-5 лет. Все, что мы делаем, все, что делает украинская власть - направлено на то, чтобы каждый украинец жил лучше”, - заявил Гончарук.

По его словам, работа правительства и государственных энергетических компаний позволила создать условия для стабилизации энергетического рынка, что в свою очередь обеспечивает возможность существенно снизить платежки для населения.

“Очень важно, что мы вошли в зиму и, собственно, проходим ее спокойно. Это четкое подтверждение того, что энергетическая безопасность обеспечена. Более того, та работа, которая была проведена осенью и в начале зимы нашим министерством энергетики и нашими коллегами из отдельных государственных компаний, дала возможность заключить договор с россиянами и европейцами о транзите газа и это дает нам возможность иметь стабильную ситуацию на наших энергетических рынках и существенно снизить платежку для населения”, - подчеркнул Гончарук

Он также отметил, что одним из стратегических направлений работы правительства является снижение стоимости ресурсов для бизнеса и граждан и обеспечения доступного кредитования.

“Это один из наших основных фокусов. Вы уже видели программу “5-7-9”, она запущена. И мы в этом году будем работать над тем, чтобы любое кредитование было условно на уровне 5-7-9”, - добавил премьер.

Кроме этого, добавил Гончарук, еще одним важным направлением работы Кабмина является внедрение электронных сервисов, которые должны убрать коррупционную составляющую в сфере государственных услуг.

“Цифровизация уменьшает влияние чиновника на процессы, уменьшает возможности для злоупотреблений и манипуляций и направлена на то, чтобы коррупции в Украине стало меньше. Сегодня мы также приняли два документа, которые позволяют внедрять в ближайшие месяцы электронную акцизную марку. У нас есть подакцизные товары, которые облагаются налогом отдельно. Там есть огромный серый рынок, есть отдельные компании и организованные группы, которые работают не по правилам, обманывают украинское государство и украинских граждан. И для того, чтобы установить четкие правила для всех, мы создаем систему электронных акцизных марок, чтобы все товары, которые облагаются акцизом могли быть отслежены”, - подытожил Алексей Гончарук.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины утвердил промежуточный отчет о своей деятельности, который будет направлен в Верховную Раду на рассмотрение парламентских комитетов до 14 февраля.