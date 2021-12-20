Названо самое опасное место в доме: тут чаще всего случаются травмы

По данным британской благотворительной организации по обеспечению безопасности (ROSPA), около 6000 человек в год умирают в результате несчастных случаев дома.

Чтобы оценить масштаб риска, PlumbNation провела опрос, чтобы определить, в каких комнатах дома больше всего несчастных случаев и какие травмы происходят.

В общей сложности чуть менее четверти (23%) людей заявили, что они травмировались дома, причем женщины несколько чаще травмировались, чем мужчины (25% по сравнению с 22%).

Самое опасное место в доме

Самым опасным местом в доме оказалась кухня, и четверть респондентов заявили, что именно там происходит большинство несчастных случаев.

Это неудивительно, учитывая бесчисленное множество угроз, от острых инструментов до приготовления еды при очень высокой температуре.

Чтобы снизить риски, связанные с кухней, ROSPA рекомендует тщательно планировать места, где вы будете хранить вещи, чтобы тяжелые предметы не хранились на высоких полках, а предметы повседневного использования были в пределах досягаемости.

"Будьте особенно осторожны с горячей водой, чаем, кофе или супом" - советуют в благотворительной организации.

Ванная комната по опасности оказалась на втором месте. Кроме того, что здесь можно поскользнуться, тут находятся ножницы и бритвенные принадлежности, которыми вы можете пораниться.