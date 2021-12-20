Названо найнебезпечніше місце в будинку: тут найчастіше трапляються травми

За даними британської благодійної організації по забезпеченню безпеки (ROSPA), близько 6000 осіб на рік помирають в результаті нещасних випадків вдома.

Щоб оцінити масштаб ризику, PlumbNation провела опитування, щоб визначити, в яких кімнатах удома найбільше нещасних випадків і які травми відбуваються.

В цілому трохи менше чверті (23%) людей заявили, що вони травмувалися вдома, причому жінки дещо частіше травмувалися, ніж чоловіки (25% у порівнянні з 22%).

Найнебезпечніше місце в будинку

Найнебезпечнішим місцем в будинку виявилася кухня, і чверть респондентів заявили, що саме там відбувається більшість нещасних випадків.

Це не дивно, враховуючи незліченну кількість загроз, від гострих інструментів до приготування їжі при дуже високій температурі.

Щоб знизити ризики, пов'язані з кухнею, ROSPA рекомендує ретельно планувати місця, де ви будете зберігати речі, щоб важкі предмети не зберігалися на високих полицях, а предмети повсякденного використання були в межах досяжності.

"Будьте особливо обережні з гарячою водою, чаєм, кавою або супом" - радять у благодійній організації.

Ванна кімната за небезпекою опинилася на другому місці. Крім того, що тут можна посковзнутися, тут знаходяться ножиці й приладдя для гоління, якими ви можете поранитися.