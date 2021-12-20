Названы физические нагрузки, которых следует избегать: могут сократить продолжительность жизни

Японское исследование образа жизни показало, что люди, чья работа требовала постоянных и интенсивных физических нагрузок, умирали раньше.

Ученые выяснили, что у сверхактивной группы продолжительность жизни была значительно короче, чем у групп, работа которых могла выполняться сидя. Результаты показывают, что слишком много физических нагрузок может негативно сказаться на здоровье.

Исследователи изучили профессии чуть менее 700 артистов, принадлежащих к одной из четырех традиционных японских профессий. При этом один из видов традиционного театра Японии Кабуки требует больших физических нагрузок.

Выступления Кабуки предполагают быстрое движение и непрерывную практику, чтобы оставаться в форме между выступлениями. Продолжительность выступления этих артистов была также самой продолжительной в исследовании: шоу длилось в среднем четыре часа.

Другое исследование показало, что артисты-исполнители предрасположены к травмам и проблемам со здоровьем.

По данным ученых, 88 % исполнителей Кабуки страдали от проблем со здоровьем, возникших в результате рода деятельности. Наиболее частыми были травмы спины, колена и стопы.

Совсем отказываться от физических нагрузок также не стоит

Существует множество доказательств, того, что умеренные физические нагрузки продлевают жизнь. В исследование также была включена контрольная группа, состоящая из членов королевской семьи.

Среди представителей императорской линии также есть люди, которые рано умирали. И это несмотря на лучший доступ к медицинскому обслуживанию и лучшее питание.

Исследователи предполагают, что это вызвано сочетанием стресса с отсутствием физических упражнений. Также свою роль играет несбалансированное питание.

Другое исследование показало, что упражнения обеспечивают более благоприятный эффект для долголетия, если их выполнять в умеренных количествах и прекращать до момента истощения.

Одно исследование из журнала Cell Metabolism связывает чрезмерное количество высокоинтенсивных тренировок с митохондриальной недостаточностью.

Митохондрии - это компонент клеток организма, отвечающий за производство энергии. Нарушение митохондрий связано с ухудшением толерантности к глюкозе, что потенциально увеличивает риск диабета.