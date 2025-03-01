Названа рыба, которую категорически не стоит есть: ее продают повсюду

Рыба является отличным источником белка, омега-3 жирных кислот и других необходимых питательных веществ. Однако не все виды рыб одинаково здоровы. Некоторые из них могут содержать высокий уровень загрязнителей или быть экологически непригодными.

О какой именно рыбе идет речь, которая очень популярна в украинских магазинах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Какую рыбу надо избегать?

Пангасиус, пресноводная рыба, происходящая из Юго-Восточной Азии, подвергается критике из-за условий, в которых ее выращивают. Эта рыба может содержать высокий уровень загрязнений и антибиотиков из-за этих условий.

Несмотря на то, что она обеспечивает белок, содержание омега-3 жирных кислот в ней низкое по сравнению с другой более здоровой рыбой.

В Украине эта рыба активно продается. Ее цена в супермаркетах стартует от 240 гривен за килограмм филе.

Хотя эта рыба популярна благодаря своему мягкому вкусу и доступной цене, она богата омега-6 жирными кислотами.

Чрезмерное потребление этих кислот без надлежащего баланса с омега-3 может способствовать воспалительным проблемам в организме.

Пангасиуса выращивают в сомнительных условиях, где часто используют антибиотики и пестициды. Это вызывает беспокойство относительно их пищевой безопасности.

Какую еще рыбу надо избегать?

Нильский окунь - это еще одна рыба, которой следует избегать. Эта рыба ассоциируется с загрязнением тяжелыми металлами, такими как ртуть и свинец, что представляет риск для здоровья человека.

Кроме того, чрезмерный вылов привел к значительному сокращению популяции, что повлияло не только на местную экосистему, но и на сообщества, которые зависят от этого вида для существования.