Ці речі не можна позичати іншим людям, щоб не накликати на себе біду
Деякі речі не можна позичати навіть найближчим людям, бо це може притягнути неприємності та позбавити вас удачі та щастя.
Які саме предмети не можна позичати чи віддавати іншим людям - читайте в матеріалі Styler.
Сіль
Насправді сіль - потужний енергетичний компонент, який може зберігати в собі інформацію. Якщо ви берете або позичаєте цю спецію в іншій людині, то ризикуєте привернути до себе неприємності в коханні, грошах або роботі.
Однак, якщо вже необхідно дати комусь сіль, просто скажіть, що повертати не потрібно.
Посуд
Кухонні предмети, якими регулярно користуєтеся, зберігають в собі енергетику вашої родини. Тому позичати комусь тарілку або чашку - поділитися частиною своєї енергії.
Вважається, що позичений або взятий у чужих людей посуд може призвести до втрати здоров`я та важкої долі.
Одяг
Одяг зберігає у собі енергетику господаря. Саме тому дати його ненадовго в користування тим, в чиїх намірах ви не впевнені - погана ідея.
Якщо дуже необхідно дати комусь одяг або вам взяти - візьміть плату за нього або заплатіть самі. Це необов`язково має бути велика сума - достатньо декілька монеток.
Хліб
Як відомо, хліб - всьому голова. Саме він вважався головним атрибутом будь-якого обряду - зустріч молодят, причастя в церкві, благодійність для нужденних. Однак не можна давати з дому свій останній хліб, щоб не привернути злидні. Також не можна давати хліб через поріг, щоб з дому не пішло щастя і благополуччя.
Віник
За однією з прикмет, віник очищає будинок, тому, віддаючи його, ви позбавляєте своє житло захисту. За іншою, позичивши кому-небудь віник можна отримати фінансові втрати, проблеми в бізнесі або на роботі. Колись через віник наводили пристріт, а також гостям забороняли підмітати у будинку господаря.
Раніше ми писали, в які категорично не можна прибирати, аби не накликати лиха.
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