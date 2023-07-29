Названо дні, в які категорично не можна прибирати, аби не накликати лиха

Прибирання в оселі - буденна справа, якою займатися треба регулярно. Проте є ситуації, коли вимітання сміття і складання речей в шафі краще відкласти.

Про те, в які дні категорично не можна прибирати - читайте в матеріалі Styler.

В день заручин

Якщо в домі святкували заручини, то після того, як гості розійшлися краще абсолютно нічого не прибирати. Залиште все на завтра, адже згідно з прикметами, прибирати в цей день не можна, інакше весілля не відбудеться.

Після заходу Сонця

Вважається, що так можна вимести з дому добробут та достаток. Деякі прикмети кажуть, що прибирання, коли на вулиці стемніло, може розгнівити домовика, і він почне робити шкоду.

А езотерики кажуть, що після настання темряви в домі починають діяти інші сили. Таким чином темна енергія може заповнювати порожнечу, яка утворюється під час прибирання.

Під час церковних свят

Генерального прибирання предки не робили під час церковних свят. Вони вважали, що уникаючи порушення заборони, можна було зберегти здоров'я, щастя та сімейне благополуччя.

Якщо прибирати в такі дні, то це може призвести до неприємностей, що виникають в різних сферах життя. Краще ці дні присвятити молитвам та спілкуванню зі своїми близькими, а не витрачати час на побутові справи.

Коли близькі в дорозі

Якщо хтось з ваших рідних вирушив у подорож, чи далеку поїздку, краще в той день не прибирати, а тим паче не мити підлогу. Вважається, що так ви можете зашкодити їхньому поверненню додому.

Під час приготування їжі

Якщо прибирати в будинку паралельно з приготуванням страв, то в домі не буде вистачати їжі. Краще уникайте такого одночасного виконання справ.