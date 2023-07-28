Ніколи не даруйте гроші на день народження! Чому такий подарунок принесе негаразди

Подарувати гроші на день народження чи іншу важливу подію - що може бути простіше? І багатьом людям здається, що це найкращий варіант подарунка. Особливо, коли нема варіантів для презенту, не вистачило часу чи ви цю людину не дуже добре знаєте.

Але ви точно не будете так робити, коли взнаєте, чому такий подарунок може принести неприємності. Про це - читайте нижче.

Прикмети не радять

Згідно зі старовинними народними прикметами, дарувати гроші та приймати їх у подарунок небезпечно. Це може мимоволі лишити вас благополуччя.

Гроші не вважаються подарунком, бо дарувальник не вклав в них часточку свого душевного тепла та не виявив зацікавленості у тому, щоб підібрати щось особисте для людини.

Буває таке, що з подарунком догодити дуже складно або вас раптово запросили на свято і часу купляти подарунок просто не було. Ну з пустими руками приходити не ввічливо, тому ви швиденько складаєте декілька купюр у конверт.

У такій ситуації варто обрати хоча б гарний святковий конверт або коробочку, листівку, яку ви мусите підписати вручну. І покладіть у такій конверт 1-2 купюри великого номіналу.

Є ще один нюанс - гроші для подарунку не мають бути у вашому гаманці. Тобто, розміняйте, зніміть з банкомату та одразу покладіть у конверт.

Гроші наділені потужною енергетикою

Річ у тому, що гроші наділені потужною енергетикою. Вони вбирають енергетичне поле свого господаря. І віддавати щось з вашою особистою енергетикою - це подарувати свою фінансову удачу іншій людині.

Ми докладаємо чимало зусиль, щоб їх заробити, працюємо, втомлюємося. Отримуємо задоволення від отримання зарплатні й потім… просто віддаємо це все іншій людині.

Важливі прикмети про такий подарунок

Дарувати гроші можна тільки добре знайомій людині. А ось керівнику, колезі по роботі, незнайомим чи погано знайомим людям - пошукайте інший подарунок. Може погіршитися не тільки ваше фінансове становище, але і тої людині, якій ви їх подаруєте.

Поганою прикметою вважається відкривати конверт з грошима у присутності того, хто їх подарував. А ще гірше - рахувати.

Дарувати гроші малознайомим людям не варто хоча б з огляду того, що ви не знаєте, як вони до цього сюрпризу поставляться. Можливо такий презент їх образить чи зачепить і негативна енергетика може створити вам проблеми.

Якщо вам подарували гроші, то не відкривайте конверт та не рахуйте купюри. Це не ввічливо і небезпечно. Покладіть конверт у кишеню, нехай гроші "звикають" до нового господаря.

Не варто витрачати ці гроші на якісь дурнички чи дрібнички. Купіть щось цінне та важливе, що буде мати для вас значення та тішитиме.