Эти вещи нельзя одалживать другим людям, чтобы не навлечь на себя беду

Некоторые вещи нельзя одалживать даже самым близким людям, так как это может привлечь неприятности и лишить вас удачи и счастья.

Какие именно предметы нельзя одалживать или отдавать другим людям - читайте в материале Styler.

Соль

На самом деле соль - мощный энергетический компонент, который может хранить в себе информацию. Если вы берете или одалживаете эту специю у другого человека, то рискуете привлечь к себе неприятности в любви, деньгах или работе.

Однако если уж необходимо дать кому-то соль, просто скажите, что возвращать не нужно.

Посуда

Кухонные предметы, которыми вы регулярно пользуетесь, хранят в себе энергетику вашей семьи. Поэтому одалживать кому-то тарелку или чашку - поделиться частью своей энергии.

Считается, что одолженная или взятая у чужих людей посуда может привести к потере здоровья и тяжелой судьбе.

Одежду

Одежда сохраняет в себе энергетику владельца. Именно поэтому одалживать его ненадолго в пользование тем, в чьих намерениях вы не уверены - плохая идея.

Если очень необходимо дать кому-то одежду или вам взять - возьмите плату за нее или заплатите сами. Это необязательно должна быть большая сумма - достаточно несколько монеток.

Хлеб

Как известно, хлеб - всему голова. Именно он считался главным атрибутом любого обряда - встреча молодоженов, причастие в церкви, благотворительность для нуждающихся. Однако нельзя давать из дома свой последний хлеб, чтобы не привлечь нищету. Также нельзя давать хлеб через порог, чтобы из дома не вышло счастья и благополучия.

Веник

По одной из примет, веник очищает дом, поэтому отдавая его, вы лишаете свое жилище защиты. По другой, одолжив кому-нибудь веник, можно получить финансовые потери, проблемы в бизнесе или на работе. Когда-то с помощью веника приводили сглаз, а также гостям запрещали подметать в доме хозяина.