Названо рідину, яка допомагає зберегти зір на довгі роки: пийте її щодня!
Достатнє вживання води може бути не лише ключем до гарного самопочуття, а й важливим чинником у збереженні зору. Правильний водний баланс допомагає знизити ризик розвитку захворювань і підтримує здоров’я очей на довгі роки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Чому важливо пити достатньо води
Дієтолог Сьюзі Сойєр розповіла, що гідратація має вирішальне значення для гарного зору, а також для загального здоров’я.
Дослідження показало, що зневоднення може призвести до сухості очей, головного болю та розмитості зору.
Дівчата та жінки старшого віку повинні випивати 2 літри води на день, тоді як чоловіки повинні прагнути до 2,5 літрів, щоб підтримувати зволоження очей.
Вчені повідомили, що 26% респондентів стверджували, що випивають п'ять або більше склянок води щодня, 23% зізналися, що випивають лише три склянки, а 15% - одну склянку.
Вода також необхідна для вироблення сліз, які зволожують очі, захищають рогівку та запобігають синдрому сухого ока. Недостатнє зволоження викликає печіння, почервоніння, роздратування та погіршення зору.
Як пити достатню кількість води
Отримання потрібної кількості рідини протягом дня має бути обов'язковим. Це не обов'язково має бути звичайна вода. Наприклад, молоко, чай, суп, йогурти та низькокалорійні напої.
Влітку гідратація стає ще важливішою, тому варто пити воду частіше, але обмежувати алкоголь, оскільки він виснажує організм.
У теплу погоду потреба в рідині зростає, тому пийте часто, але обмежуйте алкоголь, оскільки він зневоднює організм.
Окрім гідратації, існує так багато продуктів, які містять поживні речовини для здоров’я очей. Ось список найкорисніших продуктів для зору:
- морква - містить бета-каротин, який у тілі перетворюється на вітамін A - необхідний для гарного нічного зору
- шпинат, капуста (кейл), броколі - багаті на лютеїн і зеаксантин - антиоксиданти, що захищають очі від шкідливого впливу світла і знижують ризик розвитку катаракти та вікової макулодистрофії
- риба жирних сортів (лосось, тунець, скумбрія, сардини) - джерело омега-3 жирних кислот, які знижують ризик синдрому "сухого ока" та підтримують сітківку
- яйця - містять цинк, лютеїн і вітамін A - усе необхідне для підтримки зору
- чорниця, ожина, лохина - містять антоціани, які зміцнюють капіляри сітківки та покращують нічний зір
- горіхи та насіння (мигдаль, насіння льону, волоські горіхи, соняшникове насіння) - багаті на вітамін E і омега-3
- перець болгарський - багато вітаміну C, а також містить бета-каротин
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