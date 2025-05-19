Названа жидкость, которая помогает сохранить зрение на долгие годы: пейте ее каждый день!
Достаточное употребление воды может быть не только ключом к хорошему самочувствию, но и важным фактором в сохранении зрения. Правильный водный баланс помогает снизить риск развития заболеваний и поддерживает здоровье глаз на долгие годы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Почему важно пить достаточно воды
Диетолог Сьюзи Сойер рассказала, что гидратация имеет решающее значение для хорошего зрения, а также для общего здоровья.
Исследование показало, что обезвоживание может привести к сухости глаз, головной боли и размытости зрения.
Девушки и женщины старшего возраста должны выпивать 2 литра воды в день, тогда как мужчины должны стремиться к 2,5 литрам, чтобы поддерживать увлажнение глаз.
Ученые сообщили, что 26% респондентов утверждали, что выпивают пять или более стаканов воды ежедневно, 23% признались, что выпивают только три стакана, а 15% - один стакан.
Вода также необходима для выработки слез, которые увлажняют глаза, защищают роговицу и предотвращают синдром сухого глаза. Недостаточное увлажнение вызывает жжение, покраснение, раздражение и ухудшение зрения.
Как пить достаточное количество воды
Получение нужного количества жидкости в течение дня должно быть обязательным. Это не обязательно должна быть обычная вода. Например, молоко, чай, суп, йогурты и низкокалорийные напитки.
Летом гидратация становится еще важнее, поэтому стоит пить воду чаще, но ограничивать алкоголь, поскольку он истощает организм.
В теплую погоду потребность в жидкости возрастает, поэтому пейте часто, но ограничивайте алкоголь, поскольку он обезвоживает организм.
Кроме гидратации, существует так много продуктов, которые содержат питательные вещества для здоровья глаз. Вот список самых полезных продуктов для зрения:
- морковь - содержит бета-каротин, который в теле превращается в витамин A - необходим для хорошего ночного зрения
- шпинат, капуста (кейл), брокколи - богаты лютеином и зеаксантином - антиоксидантами, защищающими глаза от вредного воздействия света и снижающими риск развития катаракты и возрастной макулодистрофии
- рыба жирных сортов (лосось, тунец, скумбрия, сардины) - источник омега-3 жирных кислот, которые снижают риск синдрома "сухого глаза" и поддерживают сетчатку
- яйца - содержат цинк, лютеин и витамин A - все необходимое для поддержания зрения
- черника, ежевика, голубика - содержат антоцианы, которые укрепляют капилляры сетчатки и улучшают ночное зрение
- орехи и семечки (миндаль, семена льна, грецкие орехи, семечки подсолнечника) - богаты витамином E и омега-3
- перец болгарский - много витамина C, а также содержит бета-каротин
Вас может заинтересовать
- На каком расстоянии нужно держать монитор, чтобы сохранить зрение
- 4 совета, которые помогут сохранить глаза здоровыми на многие годы
- Известно, какой цвет глаз самый редкий в мире
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.