Названо продукти, які зменшують запалення в організмі: вони доступні усім

Як харчування впливає на організм

За її словами, багато змін у харчуванні та способі життя можуть бути корисними для усунення тригерів запалення та зменшення хронічного запалення.

Бактерії, що населяють кишківник людини, виділяють хімічні речовини, які можуть стимулювати або пригнічувати запалення. Типи бактерій і їхні хімічні побічні продукти відрізняються залежно від продуктів, які ми їмо.

Загалом, їжа, яка сприяє запаленню - це солодкі газовані напої та рафіновані вуглеводи (наприклад, білий хліб і солодощі), а також червоне та оброблене м’ясо (ковбасні вироби і сосиски).

Які продукти зменшують запалення

Нутриціолог назвала продукти та напої, які пов’язують зі зменшенням запалення та зниженням ризику хронічних захворювань: