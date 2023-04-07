Уникайте цих продуктів: що категорично не можна їсти на сніданок

Перший прийом їжі вважається найважливішим за день. Від сніданку залежить наше самопочуття протягом дня. Важливо пам'ятати, що не всі продукти корисні вранці на порожній шлунок.

Про це повідомила нутриціолог Марина Тимощук в Instagram .

Що не можна їсти

Експерт каже, що зранку категорично не можна їсти:

Кава з бутербродом;

Вівсянку з фруктами;

Круасани, печиво та торт.

Важливо, що сніданок - основний прийом їжі, від якого буде залежати харчова поведінка протягом всього дня. Якщо поснідати лише вуглеводами, то буде хотітись більше солодкого і збільшується ймовірність частих перекусів та переїдань.

"Тому при схудненні - щодня має бути збалансований білково-жировий сніданок з овочами, який забезпечить вам тривалу ситість, і буде профілактувати переїдання солодким", - йдеться у повідомленні.

Складові правильного сніданку

Найкраще зранку надати перевагу таким продуктам:

Каші (гречана, вівсяна, кукурудзяна, пшенична та інші) - вони містять клітковину, яка знижує рівень холестерину, а ще вони запускають роботу травної системи, наповнюють організм вітамінами, білками і залізом;

домашня гранола - її вміст можна проконтролювати;

яйця - ці продукти у вареному, смаженому або тушкованому вигляді насичують організм корисними білками й дарують відчуття ситості.

Додамо, що випити на сніданок ковток вина - не найкраща ідея. Алкоголь категорично не можна пити натщесерце, інакше його токсичний вплив на організм посилиться, а рівень глюкози в крові різко впаде. Крім того, алкоголь викликає почуття голоду, через що ви можете переїсти за сніданком.