RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы продукты, которые уменьшают воспаление в организме: они доступны всем

Какие продукты уменьшают воспаление (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Воспаление организма опасное, ведь может привести к таким заболеваниям, как артрит, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и диабет. Такие проблемы могут возникнуть из-за плохого питания.

Об этом сообщила нутрициолог Оксана Шкиль в Instgaram.

Как питание влияет на организм

По ее словам, многие изменения в питании и образе жизни могут быть полезны для устранения триггеров воспаления и уменьшения хронического воспаления.

Бактерии, населяющие кишечник человека, выделяют химические вещества, которые могут стимулировать или угнетать воспаление. Типы бактерий и их химические побочные продукты отличаются в зависимости от продуктов, которые мы едим.

В общем, пища, способствующая воспалению - это сладкие газированные напитки и рафинированные углеводы (например, белый хлеб и сладости), а также красное и обработанное мясо (колбасные изделия и сосиски).

Какие продукты уменьшают воспаление

Нутрициолог назвала продукты и напитки, которые связывают с уменьшением воспаления и снижением риска хронических заболеваний:

  • фрукты и овощи - содержат высокий уровень антиоксидантов и полифенолов - потенциально защитных соединений, содержащихся в растениях;
  • орехи и семена - их потребление связано со снижением маркеров воспаления и меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета;
  • напитки - считается, что полифенолы в кофе обладают противовоспалительными свойствами;
  • рыба - самый богатый источник омега-3 жирных кислот;
  • бобовые - богатые флавоноидами (витексин и изовитексин), которые известны своим противовоспалительным действием;
  • кунжутное масло (лигнаны, содержащиеся в нем) - снижает синтез простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов, снижающих артериальное давление;
  • куркума - ее компонент куркумин связан со значительным улучшением нескольких воспалительных заболеваний.

Ранее мы сообщали, что категорически нельзя есть на завтрак.

Также мы писали, что нужно есть для укрепления суставов.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктиеда