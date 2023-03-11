Названо продукти, які здатні викликати неприємний запах з рота

Кава

Це найчастіше вживаний продукт, що викликає запах із рота - кава. Все тому, що каву варто запивати склянкою води. Це дозволить уникнути сухості ротової порожнини, розмноження бактерій і усунути або притупити неприємний запах.

Тунець та риба

Ідеальний перекус у вигляді сендвіча з тунцем може стати причиною неприємного рибного запаху. Для того, щоб упоратися з проблемою - носіть із собою маленьку щітку та пасту.

"За відсутності засобів гігієни з собою - скористайтеся жувальною гумкою без цукру, вона допоможе стимулювати виділення слини та вимити залишки їжі, що залишилися на зубах", - йдеться у повідомленні.

Часник та цибуля

За словами стоматолога, сполуки, що входять в ці продукти, викликають запах з рота, а також активно всмоктуються в кров і звідти, потрапляючи в легені, роблять повітря, що видихається неприємним.

Для тимчасового вирішення проблеми можна використовувати зубну пасту, щітку та зубну нитку. Однак надовго запах все одно "не піде". Тому можна просто не вживати ці найкорисніші продукти на роботі або перед важливими зустрічами.

Молочні продукти

Щоб отримати користь від перекусу та уникнути неприємного запаху з рота до вечора, обов'язково використовуйте пасту та щітку після їди. Як варіант можна використовувати ополіскувач для ротової порожнини або жувальну гумку без цукру.