Названы продукты, которые способны вызывать неприятный запах изо рта

Плохой запах изо рта способны вызвать не только лук и чеснок, но и другие продукты, которые могут оказаться полной неожиданностью, поскольку многие из них обладают приятным ароматом.
Об этом сообщил стоматолог Родион Крамаренко в Instagram.
Это наиболее часто используемый продукт, вызывающий запах изо рта - кофе. Все потому, что кофе следует запивать стаканом воды. Это позволит избежать сухости полости рта, размножения бактерий и устранить или притупить неприятный запах.
Идеальный перекус в виде сэндвича с тунцем может стать причиной неприятного рыбного запаха. Для того чтобы справиться с проблемой - носите с собой маленькую щетку и пасту.
"При отсутствии средств гигиены с собой - воспользуйтесь жевательной резинкой без сахара, она поможет стимулировать выделение слюны и вымыть остатки пищи, оставшиеся на зубах", - говорится в сообщении.
По словам стоматолога, соединения, входящие в эти продукты, вызывают запах изо рта, а также активно всасываются в кровь и оттуда, попадая в легкие, делают выдыхаемый неприятным воздух.
Для временного решения проблемы можно использовать зубную пасту, щетку и зубную нить. Однако надолго запах все равно "не уйдет". Поэтому можно просто не употреблять эти полезные продукты на работе или перед важными встречами.
Чтобы извлечь пользу от перекуса и избежать неприятного запаха изо рта до вечера, обязательно используйте пасту и щетку после еды. Как вариант можно использовать ополаскиватель для полости рта или жевательную резинку без сахара.
⠀
Ранее мы сообщали, почему нельзя пользоваться зубной щеткой больше трех месяцев.
Также мы называли самые популярные ошибки при чистке зубов.