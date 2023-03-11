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Названы продукты, которые способны вызывать неприятный запах изо рта

Какие продукты вызывают неприятный запах изо рта (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Плохой запах изо рта способны вызвать не только лук и чеснок, но и другие продукты, которые могут оказаться полной неожиданностью, поскольку многие из них обладают приятным ароматом.

Об этом сообщил стоматолог Родион Крамаренко в Instagram.

Кофе

Это наиболее часто используемый продукт, вызывающий запах изо рта - кофе. Все потому, что кофе следует запивать стаканом воды. Это позволит избежать сухости полости рта, размножения бактерий и устранить или притупить неприятный запах.

Тунец и рыба

Идеальный перекус в виде сэндвича с тунцем может стать причиной неприятного рыбного запаха. Для того чтобы справиться с проблемой - носите с собой маленькую щетку и пасту.

"При отсутствии средств гигиены с собой - воспользуйтесь жевательной резинкой без сахара, она поможет стимулировать выделение слюны и вымыть остатки пищи, оставшиеся на зубах", - говорится в сообщении.

Чеснок и лук

По словам стоматолога, соединения, входящие в эти продукты, вызывают запах изо рта, а также активно всасываются в кровь и оттуда, попадая в легкие, делают выдыхаемый неприятным воздух.

Для временного решения проблемы можно использовать зубную пасту, щетку и зубную нить. Однако надолго запах все равно "не уйдет". Поэтому можно просто не употреблять эти полезные продукты на работе или перед важными встречами.

Молочные продукты

Чтобы извлечь пользу от перекуса и избежать неприятного запаха изо рта до вечера, обязательно используйте пасту и щетку после еды. Как вариант можно использовать ополаскиватель для полости рта или жевательную резинку без сахара.

Ранее мы сообщали, почему нельзя пользоваться зубной щеткой больше трех месяцев.

Также мы называли самые популярные ошибки при чистке зубов.

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