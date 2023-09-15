Названо продукти, які провокують сильний голод

Список продуктів

Експерт розповіла, які продукти підіймають цукор у крові та провокують голод.

До списку таких продуктів увійшли:

солодкі фрукти - виноград, манго, ананас тощо. У самостійному вигляді вони досить швидко підіймають цукор. Відповідно, він через короткий час швидко падає і, як наслідок, провокує сильний голод

морозиво - такий продукт містить велику кількість цукру. Тому після вживання морозива швидко хочеться їсти. Найкраще їсти продукт на десерт

фітнес-батончики - вони зазвичай високовуглеводні та містять малу кількість жирів і білків. Відчуття ситості після них триватиме не довго

солодка випічка - такі продукти вживати натщесерце чи як перекус не варто

обезжирена молочна продукція

солодка вода, соки і фреш - натщесерце викликають сильний голод

Які продукти надовго втамовують голод

Дієтолог Світлана Фус в Instagram назвала список продуктів, які треба їсти для повного насичення.

До того ж експерт каже, що потрібно ретельно пережовувати їжу та не відволікатися під час прийому їжі.

"Як показує практика, певні продукти, хоча й беруться в однаковій калорійності, дадуть різне відчуття ситості. Порція одного продукту добре насичує, тривалий час людина може не відчувати голоду. А інший продукт з тією ж калорійністю може викликати бажання з’їсти слона", - йдеться у повідомленні.

До такого списку увійшли продукти, які: