Названо продукти, які провокують сильний голод

Бувають випадки, коли після перекусу виникає ще більший голод. Це трапляється через продукти, які не можна їсти на голодний шлунок.
Після вживання яких продуктів виникає ще сильніший голод, повідомила нутриціолог та гастрофізик Оксана Шатрова в Instagram.
Експерт розповіла, які продукти підіймають цукор у крові та провокують голод.
До списку таких продуктів увійшли:
Дієтолог Світлана Фус в Instagram назвала список продуктів, які треба їсти для повного насичення.
До того ж експерт каже, що потрібно ретельно пережовувати їжу та не відволікатися під час прийому їжі.
"Як показує практика, певні продукти, хоча й беруться в однаковій калорійності, дадуть різне відчуття ситості. Порція одного продукту добре насичує, тривалий час людина може не відчувати голоду. А інший продукт з тією ж калорійністю може викликати бажання з’їсти слона", - йдеться у повідомленні.
До такого списку увійшли продукти, які:
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