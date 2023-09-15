Названы продукты, которые провоцируют сильный голод

Бывают случаи, когда после перекуса возникает еще больший голод. Это происходит из-за продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок.
После употребления каких продуктов возникает еще более сильный голод, сообщила нутрициолог и гастрофизик Оксана Шатрова в Instagram.
Эксперт рассказала, какие продукты поднимают сахар в крови и провоцируют голод.
В список таких продуктов вошли:
К слову, диетолог Светлана Фус в Instagram назвала список продуктов, которые нужно есть для полного насыщения.
К тому же эксперт говорит, что нужно тщательно пережевывать пищу и не отвлекаться во время еды.
"Как показывает практика, определенные продукты, хотя и берутся в одинаковой калорийности, дадут разное чувство сытости. Порция одного продукта хорошо насыщает, долгое время человек может не чувствовать голода. А другой продукт с той же калорийностью может вызвать желание съесть слона", - говорится в сообщении.
В такой список вошли продукты, которые:
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