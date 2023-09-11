Лікар розповіла, чи корисна квасоля та бобові, і кому їсти не можна

Хоча квасоля зазвичай класифікується як здорова їжа, на жаль, вона може бути тригером посилення симптомів для багатьох людей із синдромом подразненого кишечника (СПК) та/або надмірним розростанням бактерій у тонкій кишці (SIBO) через високий вміст FODMAP речовин.

Про це на Facebook розповіла директор однієї із приватних клінік Києва Наталія Сливка.

Що потрібно знати про бобові

Лікар пояснила, що стручкова квасоля, червона квасоля і квасоля пінто - це все представники одного виду звичайної квасолі.

Тільки стручкова, на відміну від своїх родичів, ще зовсім незріла.

Вона має зовсім інший склад і характеристики, а також свою сферу застосування в кулінарії.

Стручкова квасоля - це чудовий низькокалорійний об'ємний продукт. Цей різновид квасолі є low-FODMAP продуктом, тобто не викликає здуття.

"При цьому стручкова квасоля практично не містить олігосахаридів, які присутні у зрілій квасолі і саме викликають здуття та гази", - написала медик.

Яка квасоля провокує здуття

Червона квасоля і квасоля пінто - найпопулярніші різновиди зрілих бобів, це одне з найкращих джерел рослинного білка.

Вміст харчових волокон у них просто космічний, з'ївши 100 г, ви покриєте 1/3 добової потреби. З плюсів також в них багато вітамінів та мікроелементів. На жаль, зрілі боби містять велику кількість галактоолісахаридів та фруктанів, які ми зовсім не здатні засвоїти, оскільки у нас немає необхідних ферментів (альфа-галактидази).

Газоутворення виникне у будь-якої людини від стандартно приготовлених 50 г квасолі.

Як зменшити здуття

До речі, консервована квасоля є безпечнішою, ніж варена за рахунок розчинення та переходу у навколишнє середовище фодмап речовин.

Лімська квасоля дійсно містить менше FODMAP порівняно з іншими видами квасолі.

Насолоджуйтесь консервованою квасолею Ліма, дотримуючись порції ¼ склянки (39 г).

Нут вважається низьким FODMAP продуктом - до ¼ склянки (42 грами) порції.

Вибирайте консервований нут замість сирого (або свіжозвареного) та обов'язково злийте воду та промийте, щоб ще більше зменшити вміст FODMAP.