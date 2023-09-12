Чи справді кисломолочний сир корисний, і чи потрібно його їсти щодня

Кисломолочний сир є хорошим джерелом білка і може використовуватися як заміна менш поживних інгредієнтів у багатьох рецептах.

Експерти з харчування розповіли, чи корисний такий сир, пише Very Well Health.

Що потрібно знати про сир

Знежирений кисломолочний сир, який став дієтичним захопленням у 1950-х роках, цього року знову у тренді.

Вірусні відеоролики TikTok показують, що сир можна використовувати для приготування морозива, яєчні та як начинку для тостів.

"Кисломолочний сир безперечно користується популярністю в соціальних мережах. Його м'який смак і кремова текстура роблять його універсальним як для гострих, так і для солодких страв", - розповіла дієтолог Лілі Лам.

Смак і текстура сиру - лише одна з причин, через яку він популярний у мережі.

"Це також низькокалорійна їжа, багата на високоякісний білок, якщо ви хочете контролювати свою вагу", - зазначила експерт.

Порція кисломолочного сиру 1/2 склянки містить 111 калорій і 12,5 г білка. Споживання білка може допомогти вам почуватися ситим, одночасно знижуючи рівень гормонів голоду, отже, знижуючи споживання калорій.

Чому кисломолочний сир корисний?



За словами Лілі, крім білка сир також багатий на вітаміни і мінерали, такі як кальцій, фосфор, магній і вітаміни групи B,1 які необхідні для здоров'я кісток, енергетичного обміну та утворення еритроцитів.

Ще одна причина популярності продукту - низький вміст насичених жирів. Більшість дієтичних рекомендацій, зокрема рекомендації Американської кардіологічної асоціації, рекомендують скоротити вживання продуктів із насиченими жирами.

Вживання надто великої кількості насичених жирів може підвищити рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) або "поганого" холестерину та збільшити ризик серцевих захворювань.

У половині склянки сиру міститься менше двох грамів насичених жирів.

Чи потрібно їсти кисломолочний сир щодня

Сир можна використовувати як заміну будь-якому рецепту, який вимагає майонезу, сметани або жирних вершків. Це також відмінний інгредієнт для заправок для салатів і соусів для пасти.

Хоча сир універсальний і модний, у ньому відносно багато натрію. У 1/2 склянки сиру міститься близько 350 мг натрію, тоді як у такій кількості грецького йогурту з цільного молока - всього близько 42 мг.

Дорослі повинні отримувати менше 2300 мг натрію на день, щоб знизити високий кров'яний тиск та ризик серцевих захворювань.

Ви можете купити кисломолочний сир з низьким вмістом натрію і без нього, але краще дотримуватись різноманітної дієти, а не зосереджуватись на одному типі їжі.