Названо продукти, які провокують сильний голод

Бувають випадки, коли після перекусу виникає ще більший голод. Це трапляється через продукти, які не можна їсти на голодний шлунок.

Після вживання яких продуктів виникає ще сильніший голод, повідомила нутриціолог та гастрофізик Оксана Шатрова в Instagram .

Список продуктів

Експерт розповіла, які продукти підіймають цукор у крові та провокують голод.

До списку таких продуктів увійшли:

солодкі фрукти - виноград, манго, ананас тощо. У самостійному вигляді вони досить швидко підіймають цукор. Відповідно, він через короткий час швидко падає і, як наслідок, провокує сильний голод

морозиво - такий продукт містить велику кількість цукру. Тому після вживання морозива швидко хочеться їсти. Найкраще їсти продукт на десерт

фітнес-батончики - вони зазвичай високовуглеводні та містять малу кількість жирів і білків. Відчуття ситості після них триватиме не довго

солодка випічка - такі продукти вживати натщесерце чи як перекус не варто

обезжирена молочна продукція

солодка вода, соки і фреш - натщесерце викликають сильний голод

Які продукти надовго втамовують голод

Дієтолог Світлана Фус в Instagram назвала список продуктів, які треба їсти для повного насичення.

До того ж експерт каже, що потрібно ретельно пережовувати їжу та не відволікатися під час прийому їжі.

"Як показує практика, певні продукти, хоча й беруться в однаковій калорійності, дадуть різне відчуття ситості. Порція одного продукту добре насичує, тривалий час людина може не відчувати голоду. А інший продукт з тією ж калорійністю може викликати бажання з’їсти слона", - йдеться у повідомленні.

До такого списку увійшли продукти, які: